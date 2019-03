Uber se negó a cerrar un trato en 2014 por disputas sobre precios, cuando Lyft valía menos de US$1.000 millones. El cofundador de Uber Travis Kalanick, sin embargo, afirmó posteriormente que no se arrepentía y en 2016 agregó que no quería comprar Lyft en absoluto por temor a llamar la atención de las autoridades antimonopolio y que no pagaría más de US$2.000 millones. La compañía habría buscado recaudar en ese momento hasta US$9.000 millones.