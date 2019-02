Y a pesar de que Sony no ha sacado ninguna consola nueva, las ventas aumentaron a un punto máximo, a pesar de que le quedan cuatro títulos en su calendario de lanzamiento: "Days Gone" de Bend Studio, "Death Stranding" de Hideo Kojima, "The Last Of Us, Part II" de Naughty Dog y "Gosth of Tsushima" de Sucker Punch Productions.