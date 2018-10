Cuando atacaron el exterior de su casa y pegaron fotos de su cuenta en los pasillos de su escuela, Farbstein temió por su seguridad. Terminó el secundario en línea: "Toda mi experiencia en la escuela quedó arruinada por el acoso en Instagram", dijo. "Es agotador, causa angustia. Estoy acostumbrado a que la gente me diga cosas, pero cuando me amenazan con matarme o venir a buscar a mi familia, me da puro terror".