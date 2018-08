La lección que la App Store le enseñó al mundo fue resumida lúcidamente por Andrew McAfee en la conferencia Agility de F5 Networks: "La multitud es a menudo (o generalmente) más capaz de resolver un problema que el núcleo de una organización o empresa", dijo el codirector del MIT Initiative on the Digital Economy. Al construir la plataforma digital que conectó a los consumidores (los clientes de Apple) y productores (los desarrolladores de aplicaciones) del mercado a través de internet, la compañía más grande del mundo también comprobó una característica esencial de la era de las aplicaciones: "la creación de valor se está moviendo rápidamente de los productos a las plataformas", añadió McAfee. "Son las estructuras de las plataformas -y ya no de las industrias- las que determinan el éxito de los modelos de negocio".