Uno de sus entrevistados, Nairobi Williams, de 19 años, le explicó por qué borró su cuenta, algo que no es sencillo: la opción que el usuario encuentra es "desactivar", es decir dejarla abierta aunque sin uso, con la esperanza de que la vuelva a usar. Williams no usó esa alternativa y se tomó el trabajo de ir por el camino largo: "La borré permanentemente" dijo. "No existe. No volverá. Nunca volveré allí".