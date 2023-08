El peor festejo de Meghan Markle: cumple 42 en medio de rumores de divorcio y una compensación millonaria

Meghan Markle hoy cumple 42 años (Getty)

En medio de rumores de divorcio, Meghan Markle cumple 42 años. Ha habido especulaciones sobre la tensión en el matrimonio entre los duques de Sussex en medio de sus problemas financieros. Algunos expertos reales han especulado que Harry-Meghan se dirigen hacia una ruptura sin vuelta atrás: los millones, los hijos y toda una reputación en juego.

“Siempre había sido la nerd de teatro en la Universidad Northwestern. Sabía que quería actuar, pero odiaba la idea de ser este cliché: una chica de Los Ángeles que decide ser actriz. Quería más que eso, y siempre me había gustado la política, así que terminé cambiando mi carrera por completo y con una doble especialización en teatro y relaciones internacionales”, dijo la duquesa de Sussex a la revista Marie Claire en 2013. Pero claramente su ambición desmedida la llevó a mucho “más que eso”: en 2018 se convirtió en la protagonista de una de las bodas más politizadas y resonantes de la historia.

“Soy una chica de California, ¿verdad? Crecí con esa comida de la granja a la mesa antes de que se extendiera por todo el país”, declaró en esa misma entrevista. Sucede que sus supuestos aires de chica sencilla se convirtieron en debate mundial, sobre todo, ante la corona británica: ¿hasta qué punto la falsa modestia de Meghan Markle la llevó a ganarse el rechazo de los mismos que alguna vez la eligieron y alabaron?

Meghan Markle en el Women of Vision Awards 2023, en Nueva York (Getty)

Divorcio millonario

El cuento de hadas de Meghan parece haber terminado con el final menos feliz: medios extranjeros aseguraron que el duque de Sussex abandonaría a su esposa para “encontrarse a sí mismo” porque últimamente siente que no encaja en el mundo de la ex actriz. Según señalan los tabloides, es Harry quien habría dado el primer paso, y abandonó a Meghan para pasar un tiempo solo, diciendo que “se siente perdido”. Sin embargo, esta no sería la única razón por la que el hijo de Lady Di dejaría a la ex estrella de Suits: la vida juntos se volvió un infierno, ya que las presiones económicas de los últimos meses habrían afectado su matrimonio, señaló una fuente cercana al medio Radar Online. Al parecer, la relación se ha deteriorado desde la pandemia, debido a cuestiones de todo tipo: problemas financieros, fracaso laboral, recesiones económicas y también la muerte de los abuelos de Harry, el príncipe Felipe y la reina Isabel II.

El matrimonio sólido y feliz que mostraron al mundo hoy comienza a desmoronarse en medio de la profunda crisis que atraviesan. Los rumores de su separación resonaron a mediados de julio, luego de que la pareja perdiera un contrato de $20 millones con Spotify -empresa que se quejó de los duques por ser “flojos y estafadores”-, después de que el podcast de Meghan, Archetypes, no generara suficientes ingresos para renovar por una segunda temporada. Mientras que el documental que realizaron para Netflix, Harry & Meghan, no logró obtener una nominación al Emmy.

Además, los seguidores de la pareja revelaron que una razón de peso que podría haber roto la relación es el mal carácter de Markle; fue señalada en múltiples ocasiones de ser prepotente y grosera. Según los fans, una muestra de esto sería la escena de su documental en Netflix en la que se burla sobre la reverencia que le hizo a la Reina Isabel II cuando la conoció. La cara de Harry es de enojo y seriedad absoluta ante la acción de su esposa. Y, como broche de oro, parece ser que la influencia de Meghan en Harry habría sido la manzana de la discordia entre Harry y la familia de David Beckham, uno de los futbolistas más importantes y exitosos en la historia de Inglaterra. En una entrevista con The Mirror, Cundy aseguró que Meghan convenció a Harry de que los Beckham filtraron información personal de los Duques de Sussex a la prensa.

El podcast de Meghan Markle no generó ingresos y por eso perdió la renovación del contrato de una segunda temporada por 20 millones de dólares

Según el diario español Marca, Markle recibiría una fortuna como compensación si se divorcia del príncipe Harry. Ante los crecientes rumores de una separación, la prensa británica comenzó a especular cuál podría ser el acuerdo económico para la estadounidense, e incluso se habló de la existencia de un acuerdo prenupcial millonario. Se afirma que dicho contrato no fue bien recibido por el rey Carlos III, al no estar de acuerdo con la cantidad acordada previamente. La supuesta cláusula estipula que Meghan debería recibir $80 millones para la manutención de sus hijos, Lilibeth y Archie, según el periódico The Daily Mail.

Sin título y ¿sin hijos?

En el caso de Harry, la corona británica brindaría su apoyo al duque de Sussex, ya que, según los informes, el rey Carlos III le dijo a su hijo menor que podría recuperar sus privilegios reales una vez que se divorciara. Sin embargo, Meghan también quiere mantener su título de duquesa de Sussex, seguir siendo miembro de la realeza británica, y ese es el caso incluso si se llegara a divorciar.

Pero además del tema nobiliario y el económico, existe una tercera complicación en este divorcio: al parecer Harry tendría la custodia total de los chicos, y esto es algo con lo que Markle no está de acuerdo, por lo que también intentaría pelear hasta las últimas consecuencias. En medio de los rumores de que el matrimonio de Meghan Markle y el príncipe Harry se estaba desmoronando, la comentarista real y autora Petronella Wyatt afirmó que la pareja real no puede separarse; “La ruptura de Meghan y Harry no parece probable debido a las leyes de custodia en Estados Unidos y la tensa relación del duque de Sussex con su hermano, el príncipe William”. Según The News International, Wyatt explicó, “Harry ha quemado todos sus puentes. Sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, serán criados como estadounidenses…” Entonces, ¿quién se va a quedar con la custodia de Archie y Lilibet si efectivamente Meghan Markle y el príncipe Harry se divorcian?

La custodia de los hijos sería una de las grandes complicaciones del divorcio de Harry y Meghan

Una wannabe por excelencia

Rachel Meghan Markle nació el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles, California, exactamente seis días después de que su difunta suegra Lady Di le diera el fatídico “sí” al príncipe Carlos, hoy rey de Inglaterra y padre de su marido. Lo cierto es que existen secretos poco revelados en la vida de Meghan que podrían haber sido indicio de un final anunciado.

Markle tuvo la vida increíble que anheló: pasó de estrella de televisión a miembro de la realeza en cuestión de meses. Aunque algunos detalles no son tan mágicos como parecen. En diciembre del 2017, saltó la noticia de que la hermanastra distanciada de Meghan, Samantha Markle, se estaba preparando para lanzar un libro revelador centrado en contar secretos de la familia. En una entrevista con The Sun, Samantha reveló, “[Meghan es] una escaladora social. [...] Hollywood la ha cambiado. Creo que su ambición es convertirse en princesa [...] La familia real estaría horrorizada por lo que ha hecho a su propia familia”. Samantha también se quejó de que su hermanastra prácticamente se olvidó de ella tras su nuevo estatus social. Sin embargo, según E! News, una persona cercana a la familia dijo que no se puede confiar en Samantha. La fuente reveló, “Samantha [Markle] no tiene una relación con Meghan Markle y nunca la ha tenido. [...] Meghan nunca le ha hecho nada y sigue tomando el camino correcto”. También cabe destacar que no es sólo la hermanastra quien piensa que Meghan es completamente diferente estos días. Uno de los antiguos amigos de la duquesa dijo al Daily Mail, “La persona que conocí ya no está ahí [...] Hay Meghan antes de la fama y Meghan después de la fama”.

El compromiso de Markle y el príncipe Harry fue poco tradicional por varias razones, sobre todo porque ella ya era una mujer divorciada. Antes de conocer a Harry, Meghan estuvo casada con el productor Trevor Engelson durante dos años. Una fuente cercana a la pareja dijo a Woman‘s Day que el estrés de una relación a larga distancia fue un factor para separarse, ya que Markle vivía en Canadá cuando se estaba filmando Suits mientras que su esposo vivía en Los Ángeles.

Meghan Markle en una escena de Suits

Fanática de la realeza

En su entrevista de compromiso con BBC, Meghan Markle y el príncipe Harry revelaron que se habían conocido en una cita a ciegas. Ella explicó, “Como soy de Estados Unidos, no creces con la misma comprensión sobre la familia real”. Continuó, “Y así, aunque ahora entiendo muy claramente que hay un interés global allí, no sabía mucho sobre él”. Sin embargo, uno de los antiguos amigos de Meghan contó una historia muy diferente, y reveló al Daily Mail, “Sé que la Familia Real era algo que ella encontraba fascinante. Tenía uno de los libros de la princesa Diana en su estantería, e incluso cuando estaba con Trevor -su primer marido- me dijo que quería ir y quedarse en Londres durante al menos un mes. [...] No me impresionó, ni siquiera me sorprendió, oír hablar del príncipe Harry. Sé que le encantaba El Diario de la Princesa”.

La relación de Meghan Markle con su familia fue un tema candente antes de su boda. Su futuro esposo, sin querer, causó un gran revuelo al hacer un comentario sobre la nueva conexión de Meghan con la familia real; dijo a BBC Radio 4, “Es la familia que supongo que nunca ha tenido”. El comentario de Harry hirió a los Markle, que devolvieron el golpe, cuando el medio hermano de Meghan, Thomas Markle, dijo al Daily Mail, “Ella ha tenido una muy buena familia. [...] Estábamos tan cerca como podíamos estarlo”. Sin embargo, es difícil saber cuál es la verdad. También vale la pena señalar que el padre de Meghan admitió haber mentido sobre su hija en la prensa. En un documental de Channel 5, el señor Markle reveló, “Dije que me llamaron y que estaban muy preocupados por mí y les dije, ‘Vé a tu luna de miel, no te preocupes por mí, estaré bien’. Y todo eso era mentira”.

Harry y Meghan el día de su compromiso / AFP PHOTO / Daniel LEAL-OLIVAS

La fama de la duquesa

Cuando finalmente se reveló la relación de Meghan Markle con el príncipe Harry, una de sus amigas de la infancia concedió una entrevista al Daily Mail, en la cual tildó a la duquesa por sus conductas oportunistas, la ex amiga reveló, “Todo lo que puedo decir ahora es que creo que Meghan era calculadora, muy calculadora, en la forma en que manejaba a la gente y las relaciones. Es muy estratégica en su forma de cultivar los círculos de amigos. Una vez que decide que no eres parte de su vida, puede ser muy fría”.

Por su parte, la biógrafa Penny Junor, autora de Prince Harry: Brother, Soldier, Son, Husband, afirmó que el amor de Meghan por la fama probablemente ayudará a su relación con la familia real, incluso si destruye algunas amistades. Junor dijo al Express, “Una de las ventajas de Meghan es que está en el ojo público, le gusta eso. El verdadero problema con las novias de Harry en el pasado es que odiaban la atención de los medios y eso las asustaba. Como Meghan es una actriz, está ahí fuera vendiéndose de todas formas, eso es parte de su negocio y de su carrera”.

Se dice que Meghan Markle pasó mucho tiempo en Londres tras su separación de Trevor Engelson. Al parecer, la actriz entabló una amistad con la personalidad de la televisión local Lizzie Cundy después de que ambas asistieron a una cena benéfica. Según Cundy, Markle estaba dispuesta a encontrar un nuevo hombre, pero tenía dos condiciones: que fuera inglés y famoso. En su relato del 2019, Tales From the Red Carpet, Cundy escribió, “Estábamos teniendo una charla y entonces ella dijo, ‘¿Conoces a algún chico famoso? Estoy soltera y me encantan los hombres ingleses’. Así que le dije, ‘Saldremos y te encontraremos a alguien’”.

Fuentes cercanas al ganador de The X Factor, Matt Cardle, afirman que Markle le escribía en el 2015, pero el cantante supuestamente dejó de responder cuando conoció a otra persona. Su interacción en Instagram con Cardle teóricamente ocurrió unos meses antes de que comenzara a salir con Harry, según The Sun. Entonces, una vez que Meghan comenzó a ver a Harry, ya no la “necesitaba” a Cundy, como reveló la ex amiga, “Le envié un mensaje de texto diciendo, ‘Oh, Dios mío, me enteré de lo de Harry’, y ella dijo, ‘Sí, lo sé, vamos a tratar de salir’. Seguramente, el Palacio le dijo que cortara relaciones con sus amistades en los medios de comunicación. Literalmente, ella me ha ignorado”.

¿Malos augurios?

Para los espectadores de todo el mundo, la boda de Meghan y Harry parecía un cuento de hadas impecable, pero los informes sugieren que no fue exactamente un camino de rosas detrás de las cámaras. Según Daily Mail, la estadounidense sorprendió a los británicos cuando pidió que se desplegaran aromatizadores en la ceremonia porque el olor dentro de la Capilla de San Jorge le “desagradaba”. Según una fuente real, “Al parecer, a Meghan no le gustaba el olor de la capilla, que, como era de esperar, es un poco húmedo. Sin embargo, no es desagradable en absoluto. Simplemente huele como uno espera que huela un edificio antiguo”.

La capilla de San Jorge es un edificio añejo, que ha sido un importante lugar de culto para la monarquía británica desde 1475. Es comprensible que no huela tan fresco. Como una fuente dijo Daily Mail, “Meghan quería que el personal fuera por ahí con estos atomizadores, como pistolas y rociaran la capilla antes de que llegara alguien. El personal de la Casa Real intervino y le dijo a su oficina de forma educada, pero firme, que se trataba de la Capilla de la Reina y que simplemente no era apropiado. [...] No creo que se haya hecho antes una petición de esa naturaleza”.

Para Meghan La capilla de la Reina olía mal (AFP)

La mayoría de las novias estarían extasiadas ante la idea de caminar por el pasillo con una tiara bandeau de diamantes y platino elegida por la propia reina, pero según fuentes internas, Markle quería elegir la suya propia. Se informó que la futura novia del príncipe Harry dejó en claro qué tocado quería usar en su gran día, y las cosas aparentemente se pusieron tensas cuando su idea fue rechazada. Según dijo una fuente real a The Sun, “Meghan tenía su corazón puesto en esta tiara con esmeraldas y el príncipe Harry se alteró cuando le dijeron que era imposible que la llevara. [...] La procedencia de la tiara no pudo ser establecida; hubo preocupaciones de que podría haber venido de Rusia”.

Cuando la noticia del comportamiento de Markle llegó a la reina, dicen que Su Majestad decidió darle una buena charla a su nieto. La fuente dijo a The Sun, “Hubo un intercambio muy acalorado que llevó a la reina a hablar con Harry. Le dijo, ‘Meghan no puede tener lo que quiera. Ella tiene la tiara que yo le doy’. [...] El mensaje de la reina fue que Meghan tenía que pensar en cómo hablar con los miembros del personal y tener cuidado de seguir los protocolos de la familia”. Según la fuente, Isabel II también dio un golpe bajo durante la discusión, y cuestionó por qué Meghan necesitaba llevar un velo de novia tradicional dado que era su segundo matrimonio.

Megxit

En enero de 2020, Markle fue culpada cuando los Sussex anunciaron su separación de la vida real y se independizarían. La columnista del Express Virginia Blackburn escribió, “Meghan no entendió que ser un Windsor no es como ser una celebridad”. Y no sólo los británicos estaban descontentos con el Megxit. El millonario canadiense Kevin O’Leary dijo a Tatler, “Cuando son ex-realeza se vuelven mucho menos interesantes [...] Creo que Meghan lo puso en una mala situación, y tal vez debería examinarse un poco. Ella sabía en qué se metía cuando se casó con él”. Muchos parecen incluso pensar que el Megxit era un plan de Meghan desde el principio. Según Page Six, Markle puso algunas de sus prendas en un depósito de Toronto antes de su boda, pero nunca las envió a Inglaterra. Una fuente cercana afirmó que hizo que los artículos se entregaran en la propiedad alquilada por ella y Harry en la isla de Vancouver, cuando llegaron a Canadá tras su anuncio de que planeaban dejar sus funciones reales. En cuanto a la razón por la que la duquesa guardó toda esa ropa por dos años, podría ser que Meghan sabía que volvería a Canadá, y que su traslado a Inglaterra nunca fue permanente. Puede que nunca se sepa realmente si Markle tenía en mente alguna forma de Megxit cuando se casó con Harry.

El príncipe Harry y Meghan Markle, duque y duquesa de Sussex después de un servicio de acción de gracias por el reinado de la reina Isabel II en la Catedral de San Pablo en Londres, el viernes 3 de junio de 2022 (AP Photo/Matt Dunham, Pool, File)

En marzo del 2020, se mudaron a Los Ángeles tras dejar Inglaterra y Canadá. En aquel momento la Dra. Jane Goodall y buena amiga de Harry, dijo a Radio Times, “No sé cómo se va a desarrollar su carrera, pero sí, he estado en contacto, aunque creo que está encontrando la vida un poco desafiante ahora”. Mientras tanto, otra fuente dijo a E! News, “Las cosas han sido estresantes para el príncipe Harry desde su mudanza [...] No ha sido fácil”. En cambio, desde que Meghan está en Estados Unidos, empezó a hablar; dijo que la vida era un poco fría en la familia real. Una fuente habló con el Daily Mail sobre el último viaje del matrimonio a Inglaterra como miembros de la realeza, y relató, “[Meghan] dijo que [el viaje] ha sido una confirmación de que tomaron la decisión correcta al separarse. No hay calidez entre los miembros de la familia y ella quiere criar a Archie en un hogar que esté lleno de risas y alegría y muchos abrazos”. Y la cuñada, Kate Middleton, es supuestamente la mayor culpable, según reveló la fuente, “Todavía le resulta extraño [a Meghan] que nadie se abrace y que todos estén tan tensos, especialmente Kate. Dijo que es obvio que Kate y William no aprueban sus elecciones y que se podría cortar la tensión con un cuchillo. Kate apenas la miró y su interacción se mantuvo al mínimo”. Los rumores de una ruptura entre las dos duquesas han sido persistentes desde hace tiempo.

Hoy, en el día de su cumpleaños, puede que Meghan esté rodeada o no de sus afectos pero seguro a la hora de pedir los tres deseos se puede intuir hacia dónde estará concentrada apuntando.

