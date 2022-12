Escándalo en la realeza española: un sobrino del rey Felipe VI fue implicado por la Policía en una pelea con armas blancas

Froilán, sobrino del rey Felipe VI (Getty Images)

Un nuevo escándalo marcado de violencia sacude al rey Felipe VI y a la corona española, luego de que la Policía española implique a un sobrino del monarca, Felipe Juan Froilán, en una pelea con armas blancas a la salida de una discoteca en Madrid.

Froilán de Borbón y Marichalar, de 24 años, hijo de Elena de Borbón, fue identificado por las autoridades en una multitudinaria pelea con navajas a las puertas de una discoteca de la capital, según informó el portal El Confidencial, en un altercado producido el 25 de noviembre, pero hasta esta semana la noticia no había saltado a los medios de comunicación.

El joven está señalado de ser uno de los protagonistas de la pelea y los investigadores abrieron diligencias por un presunto delito de riñas, que puede ser castigado con entre tres meses y un año de prisión, aunque esa posibilidad por ahora parece lejana.

El informe policial detalla que uno de los amigos de Froilán necesitó atención médica tras sufrir un corte de unos 2,5 centímetros en el brazo, cerca de las 6 de la mañana. El sobrino del rey habría acompañado al herido al hospital y los patrulleros hallaron “abundante sangre en el suelo y la carcasa del retrovisor de un coche”, indicó El Confidencial.

Según el portal, la pelea se originó entre dos grupos de jóvenes que se encontraban bajo los efectos del alcohol a las afueras de la discoteca Vandido, en la calle Goya, en el barrio de Salamanca.

Entre los implicados, los agentes también identificaron a Isabel Mateos Pérez-Iñigo, conocida por la prensa española como “la Pechotes”, y amiga íntima de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el pequeño Nicolás y protagonista de otro escándalo que sacudió a la corona.

Uno de los porteros de la discoteca confirmó al portal español que la pelea también habría nacido por supuestos daños causados en un coche que estaba estacionado en la zona.

La cadena Antena 3 divulgó la primera reacción de Froilán a la polémica. “Siempre van a hablar, no hay nada que hacer. [...] Ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver”, dijo, según el programa Y ahora Sonsoles. “Yo soy una víctima. O ni eso, soy un testigo de una cosa que ha pasado”, agregó, señalando que lo reportado no es cierto y quejándose de historias previas. “No sé de dónde salen esos bulos. Me encantaría saber de dónde salen esas cosas”, lamentó.

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón (Europa Press)

Es que no es la primera vez que Froilán salta a la prensa, donde se ha informado de peleas previas en otro bar de Madrid.

Además, durante el confinamiento por la pandemia, protagonizó junto a su hermana Victoria varios episodios en los que se desentendían de las medidas impuestas por las autoridades.

Seguir leyendo: