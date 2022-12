Por qué el rey Carlos III no le quitará los títulos reales a Harry y Meghan Markle pese al escándalo del documental

Por qué el rey Carlos III no le quitará los títulos reales al príncipe Harry y Meghan Markle pese a sus duros comentarios contra la familia real británica en su documenta en Netflix (Reuters)

No importa cuán tensas se pongan las cosas, y lo que termine sucediendo en la segunda entrega de la serie documental de Netflix “Harry & Meghan”, es muy poco probable que el rey Carlos despoje a los Sussex de sus títulos, dicen los expertos reales.

El príncipe Harry y Meghan Markle recibieron sus títulos de duque y duquesa de Sussex de manos de la difunta reina Isabel II el día de su boda, el 19 de mayo de 2018.

Pero los críticos de la pareja han dicho que la pareja debería perder sus títulos luego de los primeros tres episodios del programa de Netflix, lanzados la semana pasada, en los que contaron aún más sobre su infeliz vida detrás de los muros del palacio.

El periodista Piers Morgan, enemigo público de los duques, tuiteó: “El rey Carlos necesita despojar a estas dos ratas venenosas de todos los títulos y lazos restantes con la familia real y debe hacerlo rápido antes de que destruyan la monarquía”.

Sin embargo, un experto real le dijo al sitio Page Six: “Quitarles el título no es algo que el rey probablemente consideraría alguna vez... principalmente porque sería demasiado punitivo”.

Además, agregó el experto, “solo llevaría a los Sussex a afirmar que fue una acción de represalia y una prueba de que nunca fueron queridos en la familia real”.

El rey Carlos III no parece dispuesto a cortar lazos definitivamente con su hijo menor (Kin Cheung/Pool via REUTERS)

Una encuesta realizada por Daily Mail arrojó que el 44% de las personas piensan que deberían perder sus títulos, mientras que solo el 19% no está de acuerdo.

Una proporción similar, el 42%, piensa que Harry debería ser excluido de la línea de sucesión, con el 23 % en desacuerdo. Casi un tercio, el 28%, piensa que no se les debería permitir asistir a la coronación del rey Carlos III, con el 31% en desacuerdo.

Un ex ministro del gabinete dijo que la pareja “categóricamente no debería estar” en la Abadía de Westminster cuando Carlos sea coronado el 6 de mayo.

“Dado que los Sussex llamaron al programa simplemente ‘Harry y Meghan’, deberían tomar la responsabilidad de dejar de usar sus títulos”, dijo un experto real. “Están enviando mensajes contradictorios de lo contrario”, añadió. “¿Quieren ser personas normales, aunque extremadamente poderosas, o quieren vivir en las sombras de sus antiguas vidas reales?”.

El editor de la revista Majesty, Joe Little, dijo Page Six que “no hay nada que impida que Harry renuncie a sus títulos”.

Harry y Meghan quieren que sus hijos tengan títulos reales, pero se cree que el rey Carlos está esperando la salida de las memorias de Harry: “Spare”, que estará a la venta el 10 de enero.

El nuevo tráiler del documental de Harry y Meghan para Netflix

En un nuevo tráiler de la serie de Netflix publicado el lunes, Markle, de 41 años, dice: “No me arrojaron a los lobos, me dieron de comer a los lobos”.

Mientras tanto, Harry agrega: “Estaban felices de mentir para proteger a mi hermano, pero nunca estuvieron dispuestos a decir la verdad para protegernos a nosotros”.

En estos nuevos episodios, que estarán disponibles el 15 de diciembre, la pareja hablará sobre su decisión de dejar sus funciones y huir a California, describiendo su salida como “Vuelo de la libertad”.

El tráiler continúa afirmando que la familia real estaba “prácticamente reclutando gente” para difundir historias falsas sobre ellos.

El avance también muestra imágenes y fotos de los Sussex y sus dos hijos, Archie, de 3 años, y Lilibet, de 1, viviendo una vida feliz en Montecito, California, su lugar de residencia tras el Megxit.

“Nos dio la oportunidad de crear ese hogar que siempre habíamos querido”, dice Markle. “Siempre sentí que esta era una pelea por la que valía la pena dar”, agrega Harry.

Meghan Markle y el príncipe Harry muestran imágenes de sus hijos en la segunda parte de su documental (Netflix)

A pesar de que el tráiler sugería que la pareja quería huir de Londres por falta de privacidad y protección, se defendieron y afirmaron que nunca dijeron que esa era la razón.

“Su declaración anunciando su decisión de dar un paso atrás no menciona nada de privacidad y reitera su deseo de continuar con sus roles y deberes públicos”, dijeron recientemente Harry y Markle al New York Times a través de su secretaria de prensa, Ashley Hansen.

“Están eligiendo compartir su historia, en sus términos y, sin embargo, los tabloides han creado una narrativa completamente falsa que impregna la cobertura de prensa y la opinión pública. Los hechos están justo frente a ellos”, añadió su portavoz.

La primera mitad siguió a la pareja a lo largo de su noviazgo, que comenzó después de que el príncipe viera a la actriz estadounidense en Instagram en 2016, y se centró en su discreta propuesta de matrimonio en 2017. Mientras tanto, los próximos episodios abordarán la enemistad de Harry durante años con William, de 40 años, así como su salida real.

La fotografía de la tarjeta navideña del príncipe y la princesa de Gales fue tomada por Matt Porteous a principios de este año y muestra a la pareja con el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis en Norfolk (Reuters)

En tanto, William confesó a su círculo más cercano que “nunca” verá el programa Netflix de su hermano Harry y Meghan Markle. Además, les dijo a sus amigos que no “alimentaran el conflicto” tomando represalias comentando sobre el programa.

De acuerdo al tabloide británico Daily Mail, el príncipe de Gales está más centrado en “mirar hacia el futuro” y “seguir adelante con el trabajo”, en lugar de participar en una batalla de “ojo por ojo” con el duque y la duquesa de Sussex.

