El rey Carlos III prohibió el foie gras en las residencias reales británicas: el motivo

Foto de archivo del rey Carlos III y la reina consorte Camila en Yorkshire el 9 de noviembre de 2022 (James Glossop - WPA Pool/Getty Images)

Una carta de la Casa Real británica enviada a la asociación PETA reveló que el rey Carlos III prohibió el foie gras en las residencias reales del Reino Unido.

Carlos III, que milita a favor de la protección de la naturaleza, una agricultura biológica y la lucha contra el cambio climático, ya se oponía desde hacía mucho tiempo al foie gras, alimento hecho a partir del hígado hipertrofiado del pato o del ganso.

“Muchas gracias por su carta respecto a las cuestiones éticas del foie gras”, escribió el jefe de la Casa Real, Tony Johnstone-Burt, en una misiva dirigida a la asociación People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), que la agencia AFP pudo consultar.

“Puedo confirmar que la Casa Real no compra foie gras ni lo sirve en sus residencias reales, ni tampoco está previsto que esta política cambie”, añadió Johnstone-Burt en la carta, con fecha del 10 de noviembre.

A diferencia de su hijo Carlos, a la reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre, le gustaba el foie gras y lo comió en una cena de Estado en 2014 en París con el entonces presidente francés, François Hollande.

El foie gras es un alimento hecho a partir del hígado hipertrofiado del pato o del ganso (Shutterstock)

En la actualidad, la elaboración del producto está prohibida en el Reino Unido, pero no así su venta o su importación. Los británicos suelen comer foie gras en fechas señaladas, como las Navidades.

Las asociaciones animalistas y medioambientales piden que no se coma este polémico alimento por el maltrato que sufren los patos en su elaboración.

Según recuerda la BBC, cuando Carlos era todavía príncipe de Gales vetó el consumo de foie gras en sus propiedades, un enfoque que ha trasladado a las residencias reales una vez proclamado soberano.

La carta recibida por PETA confirma que el consumo de foie gras está prohibido en los diferentes palacios de la monarquía, incluidos los de Buckingham, Balmoral, Windsor y Sandringham.

La vicepresidenta de PETA en el Reino Unido, Elisa Allen, declaró que es el momento de que otros “sigan el ejemplo del rey y dejen el foie gras fuera del menú para estas Navidades y en adelante”, según la BBC.

(Con información de AFP y EFE)

Seguir leyendo: