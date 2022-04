El príncipe Harry no quiere que Camilla se convierta en Reina y planea un ataque para desprestigiarla

El príncipe Carlos, la duquesa de Cornualles, el príncipe William y el príncipe Harry en un evento oficial el 14 de diciembre de 2017 en Londres, Inglaterra (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage)

El príncipe Harry “no soporta” a la duquesa de Cornualles y podría profundizar su distanciamiento con la familia real “atacando” a ella y al príncipe Carlos en sus próximas memorias, afirmó el biógrafo de la princesa Diana en diálogo con la prensa inglesa.

En declaraciones a The Telegraph antes del lanzamiento de su libro, The Palace Papers, Tina Brown dijo que el duque de Sussex, de 37 años, nunca aceptó la relación de su padre y Camilla, quien fue amante de Carlos durante su matrimonio con Lady Di, y no quiere que se convierta en Reina.

Agregó que es probable que el hijo menor del príncipe Carlos, que reside en California con su esposa Meghan Markle, de 40 años, y sus hijos, Archie y Lilibet, cuente todo en sus memorias, que se publicarán a finales de este año.

Brown, quien escribió “Diana Chronicles” en 2006, dijo: “William estaba disgustado por el ataque de Meghan a Kate porque ella no puede responder. Pero eso no es nada comparado con lo furioso que va a estar cuando salga este libro”. Hay que recordar que Markle le contó a la presentadora Oprah Winfrey que la duquesa de Cambridge la hizo llorar unos días antes de su boda con Harry en el castillo de Windsor en mayo de 2018.

“Porque Harry no va a ir tras la Reina. Y probablemente no irá tras Kate, a quien le tiene mucho cariño. Pero irá tras Carlos y Camilla y tal vez William”, añadió Brown.

Brown, quien informó sobre la familia real durante años como editora en jefe de Tatler y editor de Vanity Fair, dijo que Harry nunca se encariñó con Camilla.

En su próximo libro, la autora citó a un funcionario real anónimo que le contó que el duque de Sussex se negaba a estar en la misma habitación que Camilla, y que, cuando lograban convencerlo, permanecía en silencio y le lanzaba miradas de odio.

La reina Isabel II, el príncipe Carlos, Camila, el príncipe William, la duquesa de Cambridge, el príncipe Harry y Meghan Markle asisten al Servicio anual de la Commonwealth en la Abadía de Westminster en Londres, Gran Bretaña, el 9 de marzo de 2020. Fue el último acto oficial de los duques de Sussex con la familia real (Reuters)

La escritora señaló que el príncipe William ha llegado a aceptar la relación de su padre con Camilla, pero agregó que el duque de Sussex está “muy enojado” porque la duquesa de Cornualles se convertirá en reina consorte cuando el príncipe Carlos ascienda al trono.

La relación de William y Harry se vio tensa por primera vez en el período previo al Megxit y ha empeorado lentamente en los meses posteriores, con el duque de Cambridge supuestamente furioso por los repetidos ataques de su hermano a la familia real.

En un extracto de Palace Papers compartido con el Sunday Telegraph, Brown revela que Camilla estaba feliz de mantenerse alejada del centro de atención y que no le fue fácil adaptarse al estricto estilo de vida reglamentado por Carlos. Afirma que el heredero al trono seguía la misma rutina todos los días y que eso generaba tensión en la pareja.

Antes de que la pareja se casara por civil en 2005, Camilla era la consorte no oficial de Carlos, un papel que se hizo cada vez más difícil de mantener con el paso del tiempo.

Los duques de Cambridge con Carlos y Camilla en la premiere de "No Time To Die" en Londres (Reuters)

William y Harry han sido retratados solo dos veces desde que los Sussex renunciaron a sus deberes reales: el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, en abril del año pasado, y la inauguración de una estatua en honor a su madre, la princesa Diana.

Hablando con el Daily Telegraph, Tina dijo que la ruptura con Harry fue en detrimento de la familia real porque Harry, junto con Kate, es una de las únicas personas que pueden mantener al príncipe William en tierra y evitar que se vuelva pedante.

“Una de sus personas cercanas me dijo que todo el mundo habla de lo mucho que Harry necesitaba a William, pero William también necesitaba a Harry porque todos esos amigos que crees que son tan reales, bueno, todavía saben que vas a ser rey”, dijo. “Solo la esposa de William y su hermano van a ser sinceros con él. Y Harry podría traerlo a la tierra”, agregó.

La familia real está profundamente preocupada por la decisión de Harry de colaborar en secreto con el escritor y periodistas estadounidense ganador del Pulitzer J.R. Moehringer para escribir unas explosivas memorias que publicará la editorial Penguin Publishers.

