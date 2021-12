El príncipe Carlos fue señalado como la persona que hizo el comentario racista sobre el hijo de Meghan Markle y Harry

El príncipe Carlos con Harry y Archie (@sussexroyal)

Un nuevo libro alega que el futuro rey de Inglaterra es quien hizo el comentario racista sobre Archie, el hijo de Harry y Meghan Markle. En marzo, cuando la duquesa de Sussex soltó la bomba de que existieron “preocupaciones y conversaciones sobre” el tono de la piel de su hijo por nacer, ella y Harry se negaron a revelar quién era porque sería “muy perjudicial” para esa persona. Pero Christopher Andersen, autor de “Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry y Meghan”, reveló el secreto mejor guardado de la familia real británica.

El periodista afirma que habría sido el propio padre de Harry y suegro de Meghan quien hizo el comentario y, para esta afirmación, el autor asegura que una fuente bien calificada dentro de Buckingham le dio la información de primera mano.

Según explica Andersen, la intranquilidad sobre el color de piel de su nieto le sobrevino en un día concreto: el 27 de noviembre de 2017, la mañana en la que los duques de Sussex anunciaron su compromiso. Al parecer, no se lo dijo directamente a la pareja.

El príncipe Carlos le habría preguntado a su esposa, Camilla Parker-Bowles, cómo pensaba que saldrían los hijos y esta respondió: “Hermosos, por supuesto”. Sin embargo, el futuro abuelo insistió haciendo una pequeña aclaración: “Me refiero a cómo crees que serán... de complexión”. El libro no deja claro cómo llegó este comentario a oídos de los duques de Sussex, si fue por alguno de los implicados o a través de un rumor que se extendió en el palacio.

El heredero al trono no tardó en pronunciarse a través de un vocero que negó enfáticamente esta versión al medio estadounidense New York Post asegurando que lo que se cuenta en esas páginas es “ficción” y, por lo tanto, “no vale la pena decir nada más”.

La foto oficial del bautismo del hijo del duque y la duquesa de Sussex el sábado 6 de julio de 2019 (Foto: AP)

La afirmación del libro de Andersen va en sintonía con lo que los propios Harry y Meghan habían contado en su impactante entrevista del mes de marzo pasado con Oprah Winfrey. Ante las cámaras, el matrimonio contó que un “miembro alto de la realeza” había realizado ese comentario, aunque nunca dijeron de quién se trataba.

En aquella entrevista, Markle dijo que existían “preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura sería la piel de su hijo Archie cuando naciera”. “Esas fueron conversaciones que la familia real tuvo con Harry”, señaló entonces la duquesa de Sussex.

Harry, que se negó a dar la identidad de la persona que había realizado el comentario, podría cambiar de opinión sobre la protección de su familia y revelar en sus próximas memorias quién hizo el comentario presuntamente racista. “Si bien aún sería la palabra de Harry contra la de Charles, sería bastante condenatorio”, dijo una fuente a la revista Star. “Lamentablemente, lo peor puede estar por venir para la familia real”.

El príncipe Harry junto a su hijo Archie

Andersen asegura en su libro que la pregunta del príncipe de Gales habría sido dicha en tono de mera curiosidad, pero que fue aprovechada y desvirtuada para darle un giro racista por los “cortesanos generadores de intrigas” de la casa Windsor. Señala en su libro que cuando la versión de la pregunta de Carlos llegó a oídos de Harry y Meghan ya había alcanzado “altas proporciones tóxicas”.

El periodista sostiene que las cavilaciones de un abuelo se “convirtieron en algo realmente mucho más tóxico por parte de los cortesanos del palacio que tienen su propia agenda “, y cuando Harry escuchó el comentario lo interpretó mal.

No obstante, el autor aún reconoce que Meghan, de 40 años, y Harry, de 37, han sido objeto de odio. “Hay racismo dentro de la maquinaria real, como lo hay en la aristocracia y en Gran Bretaña en su conjunto, y en la prensa británica”, dijo, y señaló que Meghan, quien se mudó a California con Harry en 2020, “fue tratada pésimamente” en los medios británicos.

“Ha pasado toda su vida esperando tomar el trono, y las acusaciones de racismo pueden haber puesto en peligro su futuro como rey”, opinó Anderson.

La boda de Meghan Markle y el príncipe Harry en mayo de 2018

La reina Isabel II se sintió profundamente triste cuando estalló el escándalo de racismo, a pesar de que Harry hizo hincapié en decir que ella y su difunto esposo, el príncipe Felipe, no tenían nada que ver

“Obviamente, se puso a trabajar para controlar los daños e interrogó a todos los miembros de la familia, o intentó hacerlo”, dice Andersen a In Touch. Dos días después de la entrevista, la reina Isabel emitió una declaración en la que decía que sentía mal por lo sucedido pero que los “recuerdos pueden variar”, deslizando que la conversación sobre el color de piel de Archie podría haber sido malinterpretada.

Andersen siente pena por la matriarca de 95 años, quien ha lidiado con numerosos problemas de salud desde la entrevista de Harry y Meghan en CBS en marzo. “Toda la bolsa de problemas que le han tocado es una carga demasiado pesada de soportar”, dijo, refiriéndose no solo al último escándalo de Carlos, sino también a la acusación de abuso contra el príncipe Andrés, la controvertida salida de Harry y Meghan de la vida real, y mucho más. “Ella está celebrando su Jubileo de Platino. Todavía está de pie y lo único que tiene es caos”.

Los Sussex y sus dos hijos , Archie y Lilibet, viven actualmente en su mansión de USD 14 millones en Montecito, California. Se alejaron de sus deberes reales en marzo del año pasado.

Las disputas entre Harry y William se remontan a 2017, cuando este último instó a su hermano menor a tomarse su tiempo antes de casarse con Meghan. Y según los autores de “Finding Freedom”, la biografía no autorizada sobre la marcha de los Sussex, el futuro rey desconfió de Meghan desde el principio, una actitud que a Harry le molestó.

Seguir leyendo: