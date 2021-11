Posteo desde un lugar secreto y una afección no revelada: la misteriosa reclusión de la Princesa Charlene fuera de Mónaco

En esta foto de archivo tomada el 19 de noviembre de 2020, la princesa Charlene de Mónaco (AFP)

El Príncipe Alberto de Mónaco reapareció rodeado de su familia durante el Día Nacional de Mónaco tras revelar que su esposa, la Princesa Charlene, “exhausta y abrumada”, fue ingresada durante “varias semanas” en un “centro de tratamiento” tras caer enferma a las pocas horas de su regreso de Mónaco después de 10 meses en Sudáfrica. El príncipe fue fotografiado junto a sus hermanos, entre los que se encontraba la princesa Carolina de Hannover, mientras la familia disfrutaba de las extravagantes celebraciones organizadas en Montecarlo con motivo del Día Nacional de Mónaco, que se celebra anualmente el 19 de noviembre.

En las entrevistas publicadas hoy, Alberto, de 63 años, intentó explicar qué sucede con su esposa, pero sus elípticas declaraciones alimentan todo tipo de teorías. Según dijo, su esposa, que está cada vez más frágil, reconoció que necesitaba ayuda después de que él organizara una intervención familiar con sus hermanos y su cuñada.

Albert, que a principios de este año dijo que su esposa sufría una infección de los senos nasales, no reveló detalles de su enfermedad, pero descartó el cáncer y el Covid. Insinuó que se trata de un problema de salud mental, diciendo que ella “estaba abrumada y no podía afrontar las obligaciones oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar” y que sufre de “agotamiento, tanto emocional como físico”.

El Príncipe Alberto II de Mónaco, el Príncipe Jacques y la Princesa Gabriella sosteniendo un mensaje que decía "Te echamos de menos mamá" y "Te queremos mamá", de pie en el balcón del palacio durante las celebraciones que marcan el Día Nacional de Mónaco en Mónaco, el 19 de noviembre de 2021 (REUTERS)

En declaraciones a la revista People, Alberto dijo que la reunión familiar de la semana pasada en Mónaco fue inicialmente ‘bastante bien’ en las primeras horas, pero luego se hizo ‘bastante evidente’ que Charlene estaba ‘mal’. Dijo que la ex atleta olímpica “se dio cuenta de que necesitaba ayuda”, y añadió: ‘Estaba abrumada y no podía afrontar las obligaciones oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar’.

El Príncipe reveló que el proceso de decisión final sobre el tratamiento implicó una reunión al estilo de una intervención con los miembros de la familia: “La senté con sus hermanos y una cuñada. Ella ya había tomado su decisión y sólo queríamos que la confirmara delante de nosotros. Ella quería esto”.

“Ella ya sabía que lo mejor era ir a descansar y recibir un tratamiento realmente enmarcado en la medicina. Y no en Mónaco. Por razones de privacidad, tendría que ser en algún lugar fuera de Mónaco”, agregó.

Mientras tanto, reveló que Gabriella y Jacques “visitarían” a Charlene una vez que tuvieran el “visto bueno médico”, diciendo que los gemelos de seis años “sabían que estaba cansada” y “no era ella misma”.

Revistas francesas como Voici afirman que Charlene ha ido a Suiza, donde hay numerosas clínicas médicas privadas especializadas.

“Probablemente voy a decir esto varias veces, pero esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejarlo muy claro. No son problemas dentro de nuestra relación; no con la relación entre un marido y una mujer. Es de otra naturaleza, afirmó Alberto”.

la imagen de Charlene de Mónaco tras su viaje a Sudáfrica

Y volvió a decir que su estado actual era el resultado de “varios factores que son privados”.

“No había dormido bien en varios días y no estaba comiendo bien. Ha perdido mucho peso, lo que la hacía vulnerable a otras posibles dolencias. Un resfriado o una gripe o, que Dios nos ayude, COVID”, dijo.

Las afirmaciones de que se quedará en Suiza fueron respaldadas por una fuente que conoce bien a la pareja, que dijo: ‘El sur de Francia está demasiado cerca, pero Suiza tiene magníficas instalaciones médicas privadas, y Charlene estará bien atendida allí’.

Casi en simultáneo a las declaraciones de Alberto, La princesa, de 43 años, compartió un post en Instagram desde el “lugar secreto” donde se recupera de una “fatiga que no es sólo física”.

Charlene había regresado el pasado lunes a Mónaco con su marido y sus mellizos Jacques y Gabriella, tras 10 meses de ausencia mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica por una sinusitis que contrajo durante un viaje benéfico en solitario a su Sudáfrica natal a principios de año.

Antes de marcharse en enero, Charlene había causado revuelo en Mónaco al conocerse que vivía en un modesto apartamento de dos habitaciones situado encima de una antigua fábrica de chocolate en lugar de hacerlo en el propio palacio del siglo XII.

El alejamiento de Charlene se produjo después de que el pasado mes de diciembre se denunciara que Alberto había engendrado un hijo ilegítimo (que sería el tercero, si se demuestra) con una mujer brasileña.

