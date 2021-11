Salieron a la luz los mensajes de texto entre Meghan Markle y su secretario de prensa en medio del escándalo con su padre

FOTO DE ARCHIVO: Meghan Markle aparece en el escenario del concierto Global Citizen Live 2021 en Central Park en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de septiembre de 2021. REUTERS/Caitlin Ochs

La duquesa de Sussex acusó a la familia real de “atacar constantemente” al príncipe Harry por las declaraciones públicas de su padre Thomas Markle, diciendo que no entendían por qué ella no se iba a su casa en México para “hacer que se detuviera”.

En agosto de 2018, el padre de Meghan ofreció distintas entrevistas a medios de comunicación sobre su hija después de que desistiera de asistir a su boda, lo que provocó tristeza en la pareja y preocupación en la casa real.

Meghan Markle y su padre Thomas (Foto: Especial)

Según los mensajes de texto que se dieron a conocer recientemente, escritos a Jason Knauf, su entonces secretario de prensa, para que éste elaborara una carta para su padre distanciado, la duquesa dijo que quería proteger a su marido del “dolor” que le había causado la situación. “Incluso después de una semana con su padre y de explicarle interminablemente la situación, su familia parece olvidar el contexto y volver a decir ‘¿no puede ir a verlo y hacer que esto se detenga?” , escribió el 22 de agosto de 2018.

“Fundamentalmente no lo entienden. Así que si le escribo, H [Harry] podrá decir a su familia ‘ella le escribió una carta y él sigue haciéndolo’. Al tomar esta forma de acción, protejo a mi esposo de esta constante reprimenda, y aunque es poco probable, tal vez le dé a mi padre un momento de pausa”, continuó en el mismo mensaje.

Aparentemente, Meghan y Harry se alojaron con el príncipe de Gales y Camila, la duquesa de Cornualles, en el castillo de Mey, en Escocia, en la semana del 28 de julio de 2018. Allí, se cree que discutieron sobre qué hacer con Thomas Markle y sus apariciones públicas.

El príncipe Carlos, el príncipe Harry, Camilla duquesa de Cornualles y Meghan duquesa de Sussex Crédito obligatorio: Foto de Tim Rooke/Shutterstock (9688571cu)

En su declaración como testigo ante el tribunal, la duquesa de Sussex explicó que no se sentía capaz de viajar a México para ver a su padre en persona porque creía que sería imposible llegar a él en privado sin arriesgarse a traer “aún más vergüenza” a sus suegros.

Meghan afirmó que “altos miembros de la familia y sus asesores expresaron su preocupación por los ataques públicos” a la familia real por parte de Thomas Markle. “Yo era especialmente sensible a esto, ya que me había unido muy recientemente con la familia y estaba ansiosa por complacerlos”, expresó la estadounidense.

En octubre, en el momento de los mensajes de texto, ella se encontraba redactando una carta a su padre, en la que le mencionaba su angustia por su comportamiento en torno a la boda.

El texto fue mencionado por una de sus amigas, en declaraciones anónimas a la revista People, y extractos fueron publicados posteriormente por The Mail on Sunday.

El príncipe británico Harry, duque de Sussex (izq.) y su esposa Meghan, duquesa de Sussex (dcha.) hablan a la multitud en el festival Global Citizen Live en Central Park en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de septiembre de 2021. EFE/EPA/Peter Foley

La duquesa demandó con éxito al editor del periódico por violación de la intimidad, los derechos de autor y la protección de datos, pero Associated Newspapers Limited (ANL) pretende que se anule ese juicio sumario en favor de un juicio.

A comienzos de año, el Tribunal Superior determinó que la divulgación de esa misiva fue ilegítima, lo que evitó tener que ir a juicio, pero ahora ANL está recurriendo ese dictamen ante la Corte de Apelación, argumentando que el caso debería ir a juicio. El tabloide de gran tirada impugna ahora esta decisión, en un recurso examinado hasta el jueves en Londres.

Los nuevos mensajes de texto publicados:

Meghan-22 de agosto de 2018

Hola Jason - Espero que el reconocimiento vaya bien. Actualmente me encuentro en Toronto y he redactado una carta para que se la envíen a mi padre. Lo comparto contigo de forma confidencial: la carta en sí y su contenido.

Mi plan es escribirla a mano y enviarla por FedEx a [redactado], quien la enviará por correo a mi padre. Mi idea es que, a diferencia de un texto o un correo electrónico, no se puede reenviar o cortar y pegar para compartir sólo una pequeña parte... El catalizador para que yo haga esto es ver cuánto dolor le está causando a H. Incluso después de una semana con su padre y de explicarle interminablemente la situación, su familia parece olvidar el contexto - y vuelve a decir “¿no puede ir a verlo y hacer que esto se detenga?”. Fundamentalmente no lo entienden, así que al menos escribiendo a H [Harry] podrá decir a su familia “ella le escribió una carta y él sigue haciéndolo”. Tomando esta forma de acción protejo a mi marido de esta constante reprimenda, y aunque es poco probable quizás le dé a mi padre un momento de pausa.

Obviamente, todo lo que he redactado lo he hecho en el entendimiento de que podría filtrarse, por lo que he sido meticulosa en la elección de las palabras, pero por favor, hágame saber si hay algo que le parezca un inconveniente. Estoy ansioso por conocer sus opiniones......

Jason Knauf-22 de agosto de 2018

Buenos días desde Tonga. Perdona que me despierte ahora con estos mensajes: el reconocimiento va bien, pero el jet lag ha sido profundo.

Mi opinión inicial es que esta es una muy buena idea. El borrador de la carta es muy fuerte - suficiente emoción para ser auténtico, pero todo en la tristeza resignada en lugar de la ira. Además, está centrado en los hechos de manera que no parece un expediente judicial, lo cual no es fácil de hacer.

¿Te importa si hablo con Sam esta mañana? Acaba de llegar.

Además, hay algunos ajustes en el orden de los acontecimientos tal y como los has expuesto que podrían ser un poco más fuertes - creo que es ligeramente peor de lo que recuerdas. ¿Deberíamos acordar una hora para una llamada y puedo discutirlo contigo? No me llevaría mucho tiempo.

Espero que estés bien, así que [ilegible]

Creo que es muy fuerte. Lo único que creo que es esencial para abordar de alguna manera es el “ataque al corazón”. Esa es su mejor apertura para la crítica y la simpatía. La verdad es que intentaste desesperadamente averiguar sobre el tratamiento médico que decía estar recibiendo y él dejó de comunicarse contigo. Le rogaste que aceptara ayuda para llevarle al hospital, etc., y en lugar de hablar contigo para organizarlo dejó de contestar al teléfono y sólo habló con TMZ.

Meghan-22 de agosto de 2018

Es un punto muy válido. Redactemos una página y tratemos de encajarla - también preferiría que esto no se compartiera de ninguna manera con Sam Cohen como dije inicialmente.

¡Gracias por la comprensión! Intentaré redactar de nuevo y volveré a enviarte las actualizaciones Aún necesitamos una dirección de retorno y un nombre. Puede ser un alias. Gracias.

Jason Knauf-22 de agosto de 2018

Es una carta tan fuerte y clara - con la cantidad justa de emoción. Espero que estés bien después de escribirla.

Déjeme pensar en la dirección del remitente - contesto lo antes posible

Meghan- 22 de agosto de 2018

Honestamente Jason me siento fantástica

Catártico y real y honesto y fáctico. Y si lo filtra pues eso es en su conciencia [sic] pero al menos el mundo sabrá la verdad. Palabras que nunca podría expresar públicamente

También:

- numeré cada página para que no pudieran decir que había terminado antes

- anoté la parte superior de cada página (1/5, 2/5....etc para que hubiera una notación de la longitud)

- Hice muy pocos saltos de párrafo para que no se pudieran tomar fotos para indicar el final de una página donde no lo había

- Terminé cada página con una frase colgante para que siempre te llevara a la necesidad de seguir leyendo...ej: “Me gustaría que tuvieras sólo ....” con la siguiente frase de la siguiente página VS envolviéndolo como un falso final

Confía en mí. Se ha trabajado en cada detalle que puede ser manipulado.

Jason Knauf- 22 de agosto de 2018

¡No se ha dejado nada al azar! Esa es la única manera de pasar por esto

