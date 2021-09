¿Reconciliados? El príncipe Andrés quiere volver con Sarah Ferguson para limpiar su imagen

Fergie se mostró incondicional pese a que su exmarido se vea inmerso en el escándalo tras la demanda por abusos sexuales

Pasaron casi dos décadas que los duques de York se divorciaron. Sin embargo, la pareja, padres de las princesas Beatriz y Eugenia, mantuvo un relación amistosa post -separación. Incluso, Fergie (61), se mostró incondicional pese a que su ex marido se ve inmerso en el escándalo tras la demanda por abusos sexuales interpuesta por Virginia Giuffre, en el caso Epstein.

El 30 de mayo de 1996, Fergie y Andrés concretaron, de mutuo acuerdo, el anunciado divorcio. Ella perdió el título de Su Alteza Real, pero pudo conservar el de Duquesa de York.

En las últimas semanas hubo un acercamiento de la pareja, ya que se los vio juntos yendo a visitar a la Reina Isabel II a su hogar en Balmoral, la finca escocesa donde la monarca pasa sus vacaciones veraniegas cada año. Según trascendió llegaron juntos en auto desplazándose desde Royal Lodge en Windsor Great Park, donde los dos residen en departamentos separados. “Comparten bastante tiempo juntos e incluso han convivido bajo el mismo techo”, dijo una fuente del Palacio Buckingham al medio Star.

Después de su divorcio Fergie intentó varias veces empezar una nueva vida, aunque con un vínculo cercano a la corona británica. Más de una vez hubo rumores de reconciliación.

El círculo cercano se anima a afirmar que Andrés estaría dispuesto a volver a casarse con su ex. Este gesto desesperado por parte de hijo de la Reina Isabel II limpiaría la mala imagen que conserva. “La imagen pública de Fergie es muy positiva, si se casan, Andrés podría sacar provecho”, sostiene la misma fuente.

Prince Andrew y Virginia Roberts Giuffre ( Eliot Press/The Grosby Group)

Desde que el escándalo del magnate Epstein salió a la luz, Andrés debió renunciar a sus cargos dentro de la corona británica. La madre de sus hijas nunca dudo de su inocencia.

Virginia asegura que fue entregada por Ghislaine y Epstein y obligada a mantener relaciones sexuales con Andrés de Inglaterra al menos tres veces. El hermano del príncipe Carlos niega cualquier tipo de acusaciones. El 10 de agosto fue notificado de la denuncia por abuso sexual.

Un camino juntos

El 23 de julio de 1986 se casaron y obtuvieron el título de Duques de York

En una entrevista al medio Polsat News, Sarah, confesó que sigue celebrando la fecha de su boda con el príncipe 23 de julio de 1986 en la Abadía de Westminster. “Una vez te comprometes, decides casarte con un príncipe. Y yo me enamoré de él. Era y sigue siendo marinero, era piloto de helicóptero y además de todo eso, un príncipe. Fui fiel a mi compromiso contra viento y marea. La gente decía: pero te has divorciado. No saben cómo me siento. El divorcio está ahí, pero yo me debo a mi corazón, es mi juramento, mi obligación”.

Con su ex construyeron una sólida amistad. Y nunca se negaron a mostrarse juntos a pesar las distancias y los diversos problemas que enfrentaron.

En 2010 la duquesa de York fue grabada con una cámara oculta, por el tabloide News of the World, en un departamento del barrio de Mayfair, queriendo venderle a un supuesto empresario indio “acceso irrestricto” al príncipe Andrés: “Puedo abrirte cualquier puerta”, le dijo. Ella le aseguró poder conseguirle lo que quisiera de Andrés. Le pidió a cambio medio millón de libras esterlinas (unos 640 mil dólares). El empresario, que era en realidad un periodista, le dio como adelanto un bolso con el equivalente a unos 40 mil dólares. La duquesa fue captada tomando la valija con el efectivo.

