El príncipe Harry vuelve a la televisión con Oprah Winfrey

El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, son entrevistados por Oprah Winfrey (Reuters)

Tras la explosiva entrevista con Oprah Winfrey que ofreció junto a Meghan Markle, el príncipe Harry vuelve a la televisión en compañía de la famosa presentadora estadounidense.

No obstante, en este caso ninguno de los dos será el protagonista frente a la cámara, sino que verá la luz una nueva serie que ambos produjeron. Con fecha de salida el 21 de mayo en Apple TV +, “The Me You Can’t See” ayudará a “levantar el velo sobre el estado actual de salud mental”, indicaron en un comunicado conjunto.

El programa contará con entrevistas a figuras de renombre como Lady Gaga, Glenn Close y las estrellas de la NBA, DeMar DeRozan y Langston Galloway. El experto en salud mental Zak Williams, la boxeadora olímpica Virginia “Ginny” Fuchs y el chef Rashad Armstead también figuran como invitados.

“Nacemos en vidas diferentes, nos criamos en diferentes entornos y, como resultado, estamos expuestos a diferentes experiencias. Pero nuestra experiencia compartida es que todos somos humanos”, expresó el duque de Sussex.

"The Me You Can't See" se estrena el 21 de mayo por Apple TV+

“La mayoría de nosotros cargamos con algún tipo de trauma, pérdida o dolor sin resolver, que se siente, y es, muy personal”, continuó. “Sin embargo, el año pasado nos ha demostrado que estamos todos juntos en esto, y espero que esta serie muestre que hay poder en la vulnerabilidad, conexión en la empatía y fuerza en la honestidad”.

“Ahora más que nunca existe una necesidad inmediata de reemplazar la vergüenza que rodea a la salud mental con sabiduría, compasión y honestidad. Nuestra serie tiene como objetivo provocar esa conversación global”, agregó Oprah en el comunicado.

Meghan, duquesa de Sussex, ofrece una entrevista a Oprah Winfrey (Reuters)

En marzo, Harry y Meghan Markle se sentaron con Oprah para hablar sobre su dura experiencia como miembros de la familia real británica. La ex actriz estadounidense también reveló que tuvo pensamientos suicidas y que la institución no la ayudó.

Los duques de Sussex están viviendo en California desde enero de 2020 tras el alejamiento de ambos de los deberes como miembros senior de la familia real británica, popularmente conocido como Megxit. Muy pronto se convertirán en padres de una niña. Será su segunda hija, considerando que ya tienen a Archie, de dos años.

Como parte del nuevo capítulo lejos del Palacio de Buckingham, los integrantes de la pareja firmaron un lucrativo contrato con Netflix en septiembre pasado. El primer proyecto anunciado para Archewell Productions será “Heart of Invictus”, una serie documental centrada en los Invictus Games, un evento deportivo internacional para veteranos de guerra, fundado por Harry.

Además, Harry consiguió trabajo como ejecutivo en BetterUp, una compañía de asesoría en salud mental con sede en San Francisco. Los duques también tiene un acuerdo con Spotify para producir podcast y Meghan lanzará su libro infantil “The Bench” el 8 de junio.

Harry, de 36 años, dijo en la entrevista que concedió a Oprah junto a su mujer que su familia le había cortado la ayuda financiera tras su renuncia y que había tenido que utilizar los millones que le dejó Lady Di para poder empezar una nueva vida en Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO: