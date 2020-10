La nueva edición del icónico suéter de la oveja negra que usaba Lady Di en los años 80 es un boom de ventas

La princesa de Gales posa en el Smiths Lawn Polo Club en Windsor con su famoso suéter de ovejas blancas sobre fondo rojo (CAMERA PRESS / Glenn Harvey / Grosby Group)

En aquellos tiempos —comienzos de los ’80s— era inusual, por no decir imposible, que un miembro de la nobleza repitiera el atuendo, algo por lo que actualmente se celebra a la duquesa de Cambridge, Kate. Pero lady Diana Spencer, que se destacaría por abrirse camino en la historia del Reino Unido por su encanto y su rebeldía, asistió a dos partidos de polo que jugaba el príncipe Charles, en 1981 y 1983, con el mismo suéter, una prenda icónica —un tejido de ovejas blancas, y una negra, sobre fondo rojo— que se acaba de reeditar con enorme éxito.

Como una metáfora de lo que sería su paso por el universo de los Windsor —la oveja negra de la familia—, el suéter de la princesa Diana volvió a la vida en Rowing Blazers, el comercio estadounidense que solicitó a Sally Muir y Joanna Osborne, las diseñadoras originales de la prenda hace 40 años, permiso para recrearla. Se vende en la plataforma del comercio estadounidense por USD 295 y sólo a quienes tengan paciencia para esperarlo, ya que la demanda fue tan grande que se estima que los pedidos recibidos hasta el momento se terminarán de satisfacer hacia Navidad.

El suéter de la princesa Diana se vende en Rowing Blazers, el comercio estadounidense que solicitó a Sally Muir y Joanna Osborne, las diseñadoras originales, permiso para reeditarlo.

Muir (hija del comediante Frank Muir) y Osborne tenían un puesto de prendas tejidas en Covent Garden, Londres, antes de fundar su pequeña tienda, Warm & Wonderful, en Wandsworth. No supieron que Lady Di había comprado su diseño hasta que vieron las imágenes en la prensa, con titulares que hacían alusión a la oveja negra. Se asombraron mucho, recordaron en diálogo con el Financial Times, pero como no les dieron crédito, “no fue un éxito inmediato”.

Las socias habían comenzado con su negocio de tejidos —una pasión que mantenían como un hobby, mientras trabajaban en publicidad y en televisión, respectivamente— en 1979, sin gran inversión: “Sólo teníamos seis piezas al comenzar”, explicaron al FT. “Una de ellas era el jumper de ovejas. Pero no todos eran rojos: había en verde, en azul, en negro y en rosa, también”.

Princess Diana at Smiths Lawn Polo Club in Windsor, UK, June 1983. She is wearing a red and white sheep sweater by 'Warm & Wonderful'.

De a poco muchas personas comenzaron a comprar ese exacto suéter, y el boca a boca funcionó como gran estrategia de marketing. También hubo celebridades que lo lucieron: David Bowie y las actrices Shelley Duvall y Tippi Hedren. Así Warm & Wonderful fue creciendo, hasta que se convirtió en Muir & Osborne y llegó a emplear a 50 tejedoras que trabajaban desde sus casas.

Los suéteres, las bufandas y los guantes extendieron su éxito de Londres a Nueva York y las diseñadores recibieron “grandes órdenes de lugares como Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue”, dijeron a FT. Sin embargo, todos sus diseños —incluido el de las ovejas— salieron del mercado en 1994, cuando la carrera artística de Muir levantó vuelo y se convirtió en exhibidora en la Royal Academy, y Osborne se dedicó a la escultura de perros en cerámica.

Muir y Osborne comenzaron con un puesto de prendas tejidas en Covent Garden antes de fundar su pequeña tienda, Warm & Wonderful. (Sally Muir y Joanna Osborne)

En el año de la pandemia del COVID-19, inesperadamente, Jack Carlson, propietario de Rowing Blazers, se comunicó con ellas. “Un día, de la nada, nos envió un correo electrónico”, contó Osborne. “Aparentemente su madre solía comprar nuestros jumpers y siempre había tenido esta idea” de relanzar algunos.

Carlson, director creativo de su firma, explicó a Tatler que colaborar con las diseñadoras originales “es exactamente lo que hizo que esto sea especial para mí”. En este momento, dijo, “hay mucha nostalgia en el aire, y un enorme interés renovado en el estilo de Diana, en particular”.

El músico David Bowie y las actrices Shelley Duvall y Tippi Hedren fueron algunos de los famosos que lucieron el suéter de la princesa Diana.

Para las generaciones nuevas que sigan la historia de Charles y Diana en la cuarta temporada de The Crown, que se estrenará en noviembre, el lanzamiento posiblemente tenga un interés doble. También para ellos cuenta que la pieza icónica, que es parte de la colección permanente del Victoria & Albert Museum, en Londres, haya recibido homenajes de Gucci y de Lanvin, que produjo una versión sin mangas en azul, estrenada por Harry Styles.

“Pocas imágenes son tan evocadoras de los ’80s —la era del thatcherismo, las hombreras y Duran Duran— como el suéter de ovejas que usó Diana, la princesa de Gales”, describió el periódico financiero. “También viene en una versión para hombres, en caso de que alguien quiera un look más holgado”, señaló la edición británica de Marie Claire. “Está hecho en un 80% de lana, así que es extra calentito”.

