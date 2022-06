Raúl Ruidíaz elegido el jugador de la semana en la MLS por ‘doblete’ con el Seattle Sounders

El delantero está cerca de convertirse en el máximo goleador histórico del Seattle Sounders. Foto: Seattle.

Que Raúl Ruidíaz destaque en la MLS es algo a lo que nos ha acostumbrado la figura del Seattle Sounders. A pesar de estar alejado de la selección peruana, la ‘Pulga’ sigue resaltando y semana a semana es considerado por la MLS para ser parte del once ideal. El delantero volvió a quedarse con un lugar entre los mejores y aparece en la semana 15 junto a otros diez futbolistas que también lo hicieron de gran forma.

El exjugador de Universitario de Deportes marcó un doblete en la penúltima jornada ante el Vancouver Whitecaps y eso le fue suficente para estar entre los mejores . Luego de ese partido se terminó lesionando por un ligero tirón que lo sacó del terreno de juego de los 64 minutos. Sin embargo, y pese a no estar en el duelo ante Los Ángeles, fue considerado por la organización del campeonato.

“Ruidíaz consiguió un doblete en el primero de dos partidos de Seattle, una victoria por 4-0 sobre Vancouver Whitecaps FC , antes de que una lesión en el tendón de la corva lo dejara fuera del empate 1-1 del sábado con LAFC”, describen los encargados del torneo en su web oficial.

En un esquema 3-4-3, el exfutbolista del Monarcas Morelia aparece junto a Carlos Coronel (Red Bull New York) – Jon Gallagher (Austin FC), Jackson Ragen (Seattle Sounders), Graham Zusi (SKC) – Talles Magno (New York City), Luquinhas (Red Bull New York) , Obinna Nwobodo (CIN), Jefferson Savarino (RSL) – Gustavo Bou (NE) y Josef Martinez (Atlanta United).

El delantero peruano marcó dos goles con Seattle Sounders en la última victoria ante el cuadro canadiense. | Video: Major League Soccer

El mejor técnico para este equipo es el estadounidense Josh Wolff del Austin FC. Por otro lado, en la banca de suplentes aparecen Brad Stuver (ATX), Marcelo Silva (RSL), Aidan Morris (CLB), Andres Cubas (VAN), Fabian Herbers (CHI), Dejan Joveljic (LA) y Ercan Kara (ORL).

Si bien no existe una fecha exacta de cuándo volvería a las canchas, su técnico dio a entender que esto recién se podría dar para las fechas 17 o 18 del campeonato estadounidense, es decir para 2 o 7 de julio. “Podría volver al partido con Toronto o al de Portland. Vamos a ver”, dijo Brian Schmetzer.

Raúl Ruidíaz fue elegido por su doblete en la penúltima jornada de la MLS.

LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ CON PERÚ

Raúl Ruidíaz no juega un partido oficial con la selección peruana desde la derrota ante Brasil por 2 a 0 en Recife. En ese compromiso ingresó a los 73 minutos en reemplazo de Gianluca Lapadula, pero no pudo evitar la caída ante el ‘Scratch’. Después, el ‘Tigre’ Gareca no lo consideró y, cuando fue llamado previo a los amistosos de enero ante Panamá y Jamaica, decidió no ir y pasar vacaciones con su familia.

Cabe resaltar, que en su estancia con la ‘blanquirroja’, ha disputado 51 partidos, en los que solo ha podido convertir en 4 ocasiones y ha brindado la misma cantidad de asistencias. En ese sentido, se le ha cuestionado su falta de gol y falta de adaptación al sistema de juego de Perú.

Ruidíaz, Farfán y Cueva celebran la clasificación al Mundial de Rusia 2018. (Foto FPF)

