Karla Tarazona revela que Rafael Fernández mintió y nunca pagó estudios de sus hijos, a pesar de promesa pública

Karla Tarazona reta a Rafael Fernández a probar que le fue infiel. Radio Panamericana

La relación que mantuvieron Karla Tarazona y Rafael Fernández, por cerca de dos años, vuelve a generar polémica luego que el popular ‘Rey de los Huevos’ salió al frente a comentar el acercamiento que se ha evidenciado entre su exesposa y Christian Domínguez.

Dentro de sus declaraciones, Fernández dejó entrever que desde hace mucho ya se daba este acercamiento y que ese fue el motivo por el que decidió divorciarse de Tarazona, lo que fue muy criticado.

Sobre promesa de Rafael Fernández: “Fueron puras fantasías”

Tarazona, quien también es locutora de radio y tiene un programa en Radio Panamericana junto a Luigui Carbajal, ex Skandalo, no pudo evitar comentar al respecto y responder las declaraciones que el empresario realizó para el equipo de ‘Magaly TV La Firme’.

Pero, además de ello, Carbajal recordó la promesa pública que había hecho Rafael Fernández cuando se separó de Tarazona, señalando que nunca cumplió con financiar los estudios de los hijos de la conductora, a pesar de haberlo anunciado frente a Magaly Medina.

Karla Tarazona responde si descarta regresar con Christian Domínguez. Radio Panamericana

Carbajal criticó duramente a Fernández por ofrecer públicamente el apoyo económico, solo cuando las cámaras estaban encendidas, sugiriendo que sus acciones eran solo para ganar atención mediática y no compromisos genuinos.

“Yo recuerdo que él se jamoneó diciendo ‘no, que yo voy a ayudar a tus hijos, que voy a hacerme cargo de ellos’, pero la verdad es que fueron puras fantasías. Dijo que los voy a ayudar y nunca lo hizo hasta el día de hoy. Mintió y ofreció algo que nunca cumplió”, fue lo que afirmó Luigui Carbajal, siendo confirmado por la locutora, aunque también aseguró que ella nunca le pidió nada para sus hijos, pero lo que el empresario dijo en su momento se lo llevó el viento.

“Tampoco es su obligación y nunca se lo pedí, nació de él porque claro, las cámaras estaban prendidas, pero nadie sabe lo que hacen las personas cuando se apagan las cámaras”, fue la respuesta que dio Tarazona sobre el tema.

¿Cuáles fueron las promesas que hizo Rafael Fernández?

En agosto de 2022, luego que Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaran su separación, el empresario brindó una entrevista a Magaly Medina para su programa de espectáculos donde aseguró su intención de crear un fondo económico para los hijos de la conductora y de seguir pagando sus estudios.

Rafael Fernández no quiso que Christian Domínguez ingrese a su casa cuando iba a recoger a su hijo con Karla Tarazona. (Magaly TV La Firme)

Fernández manifestó su afecto hacia ellos y su deseo de seguir apoyando financieramente la educación y el estilo de vida de los menores, a pesar del fin de su matrimonio con la figura de Panamericana Televisión. Según el empresario, su objetivo era evitar que los niños desaprovecharan futuras oportunidades, basándose en sus méritos y cariño hacia ellos.

“El colegio si continuará, porque la educación es importante para mi y es algo que se les puede regalar, además que son niños estudiosos, que se han adaptado muy bien”, comentó ante las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’.

El popular ‘Rey de los Huevos’ reveló que entregará un fondo de ahorros para los hijos de Leonard León y Christian Domínguez, e incluso afirmó que pagará cinco años de colegio para asegurar su permanencia en el centro educativo ubicado en La Molina.

“Lo que yo estaba pensando es hacerles un fondo, porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos y yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo, la cosa es que no desaprovechen la oportunidad”, afirmó en aquel entonces. Sin embargo, según lo dicho por Carbajal y Tarazona nada de eso se hizo realidad.

Karla Tarazona desmerece opinión de Rafael Fernández sobre amistad con Christian Domínguez. (Composición: Infobae)

Christian Domínguez rechazó apoyo de Rafael Fernández para su hijo

Luego de las declaraciones que dio en su momento Rafael Fernández, Christian Domínguez reaccionó con evidente malestar e incomodidad, sugiriendo que tales afirmaciones menospreciaban su rol paterno y el de la madre de sus hijos al insinuar una ausencia de responsabilidad parental.

Domínguez, cantante de cumbia, defendió su contribución económica al bienestar de su hijo, asegurando que, desde su nacimiento, ha estado cumpliendo con su obligación, cubriendo la mitad de los gastos en conjunto con la madre del niño.