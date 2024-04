Franco Lostaunau se defendió de críticas por comparar a Universitario con Bayer Leverkusen y Manchester City

Franco Lostaunau se refirió a las críticas recibidas en redes sociales por comparar a Universitario con Manchester City y Bayer Leverkusen (X).

Con su derrota ante Botafogo por Copa Libertadores, Universitario de Deportes cortó una espectacular racha de 25 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Este dato no pasó inadvertido por los medios internacionales, y durante los primeros minutos de dicho encuentro, Franco Lostaunau, comentarista del encuentro para la transmisión de ESPN, comparó esta marca de imbatibilidad con la acumulada por Manchester City y Bayer Leverkusen.

Se jugaban los 15 minutos del cotejo disputado en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, cuando el periodista peruano le contó esta estadística al narrador Raúl Taquini:

“Voy a tirar un dato, mi intención no es comparar equipos ni ligas, es solamente un dato. Universitario lleva 25 partidos invicto, y junto a nuestro compañero Juan Russo estuvimos buscando qué equipos llevan esa racha actualmente, entre las ligas de Sudamérica y las ligas más importantes de Europa, solamente Bayer Leverkusen que tiene 44 partidos invicto y el Manchester City que lleva 29 partidos. Después, no otro un equipo como Universitario, que lleve 25 partidos en fila sin perder”, expresó.

El comentarista peruano indicó que no quiso compararlos, y que solo se trata de una estadística. (Video: ESPN)

Si bien el exreportero de CMD hizo énfasis en que su intención no era de comparar el nivel de los ‘cremas’ con los punteros de la Bundesliga y la Premier League, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar.

Ante la cantidad de comentarios en su contra, Lostaunau optó por publicar un video defendiéndose y explicando el motivo que lo llevó a emitir esta opinión. Su discurso fue bastante similar a lo expuesto en la transmisión.

“Hay un comentario por el que he recibido muchas críticas en redes, pero es un comentario netamente estadístico y a mí me pareció super interesante. Junto a (Juan) Russo, un compañero del canal, empezamos a averiguar que equipos de ligas sudamericanas y en ligas importantes de Europa tenían una racha de partidos invictos como la de la ‘U’. En Sudamérica no encontramos, en Inglaterra encontramos al City que tiene 29 partidos invictos, y luego el Leverkusen que tiene 44, pero después no encontramos en ligas importantes de Europa esta racha de invicto como la de la ‘U’”, explicó.

El periodista volvió a recalcar que nunca quiso afirmar que el rendimiento de los dirigidos por Fabián Bustos sea similar al de los dos elencos del ‘viejo continente’, y que simplemente fueron datos que consideró propicio expresarlos:

“Estoy lejos de comparar a Universitario con el Manchester City, estoy lejos de comparar a la ‘U’ con Bayer Leverkusen. Hay que ser cortos de mente para pensar que los estoy comparando. Son datos duros, cada uno en su sector, cada uno en su liga, cada uno con sus rivales”, finalizó.

Botafogo venció 3-1 a Universitario por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024

La racha de imbatibilidad de Universitario

Antes de su caída con Botafogo, la última derrota de Universitario había sido el 16 de agosto del 2023, cuando cayeron 2-0 ante ADT en Tarma por la fecha 9 del Torneo Clausura de aquel año. Su racha de partidos invicto inició tres días después con un empate 1-1 con Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental.

Los entonces dirigidos por Jorge Fossati no volvieron a caer por el resto del certamen, sumando un total de 5 triunfos (1-0 vs Deportivo Municipal, 3-0 vs Sport Boys, 1-0 vs César Vallejo, 3-0 vs UTC y 2-0 vs Sport Huancayo), y 3 empates (2-2 con Atlético Grau, 0-0 con Sporting Cristal y 1-1 con Cusco FC). En la final con Alianza Lima, extendieron la marca por dos encuentros más, igualando 1-1 en la ida y ganando 2-0 en la vuelta.

Ya el 2024 y bajo las órdenes de Fabián Bustos, los ‘cremas’ sumaban 14 duelos invictos, producto de 10 victorias (4-0 vs Mannucci, 1-0 vs Atlético Grau, 1-0 vs Alianza Lima, 2-0 vs Melgar, 2-0 vs Sport Huancayo, 1-0 vs Cusco FC, 2-1 vs LDU, 1-0 vs Alianza Atlético, 2-1 vs Sport Boys y 2-1 vs Unión Comercio); y 4 empates (0-0 con UTC, 2-2 con Deportivo Garcilaso, 0-0 con César Vallejo y 1-1 con Junior).