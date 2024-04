Darinka Ramírez revela que no trabaja y solo se dedica a la hija que tiene con Jefferson Farfan: “El trabajo más duro”

Darinka Ramírez cuenta a qué se dedica luego de convertirse en madre.

Darinka Ramírez, la madre de la última hija de Jefferson Farfán, se ha vuelto muy popular en las redes sociales. La joven se volvió popular luego de que el exfutbolista hiciera pública la llegada de su bebé, a quien mantuvo en completa reserva hasta este año.

Desde que la noticia se diera a conocer, más de uno ha querido a ahondar en más detalles sobre el exintegrante de Alianza Lima y la joven, pues no se sabe desde cuando se conocían o cuál era el vínculo que tenían antes de traer al mundo a una hija juntos. Aunque Darinka mantiene el silencio, en algunas ocasiones responde a las interrogantes de sus seguidores en redes sociales.

Es por ello que decidió dejar que los cibernautas le dejen algunas interrogantes sobre vida personal, familiar o profesional, pero tenía en sus manos la potestad de elegir cuáles respondía y cuáles no. Sin embargo, sorprendió al referirse al trabajo que tiene, ahora que se ha convertido en madre.

Un curioso seguidor le preguntó a qué se dedicaba y lejos de evitar las respuestas, Darinka Ramírez se mostró bastante transparente y mencionó que ahora solo le da el tiempo completo a su hija. Sin embargo, dejó en claro también que está próxima a emprender y no se queda de brazos cruzados.

“A ella, es el trabajo más duro que me tocó. Al principio se me hizo difícil porque ni bien cumplí los 18 he trabajado y estudiado. Pero aprendí a amar el proceso y ahorita estoy esperando en terminar la producción de la marca de ropa para niños que espero les guste”, expresó en su respuesta en redes sociales.

Darinka Ramírez enfrentó a usuario en Instagram

Darinka Ramírez decidió abrir la caja de preguntas en su cuenta de Instagram, donde se encontró con varios comentarios incisivos y algunos incómodos. Sin embargo, enfrentó la situación con valentía, respondiendo a aquellos que parecían tener intenciones negativas hacia ella.

Dentro de las preguntas recibidas, una se destacó por su referencia al dinero que la joven recibe como pensión para su hija de Jefferson Farfán. La pregunta, que fue levemente cubierta por Ramírez en su publicación, decía: “Ya te aseguraste con la pensión del…”.

En respuesta, Darinka no se guardó nada y abordó la pregunta de manera directa. Comenzó destacando el valor de los logros personales y usó la oportunidad para pedir que se detengan los comentarios negativos hacia ella. Expresó: “Los logros que hace cada persona son personales y bien merecido que disfrute. Y solo te responde a ver si con eso dejan de poner tonteras”.

Además, profundizó sobre su visión de la maternidad y lo que viene significando para ella esta nueva etapa en su vida. Argumentó que su hija no es considerada un logro en sí, sino que el verdadero éxito será enseñarle a ser una buena persona y contribuir positivamente al mundo. “Mi logro no es mi hija, ahora mi logro será enseñarle a ser una buena persona y que no haga daño desde tirar un papel al piso hasta dañar una persona. Creen buenas personas que ya este mundo está muy maltratado”, expresó en su respuesta.