Desde payasa a matona: Rodrigo González y su guerra mediática con Yanina Latorre, de LAM

La guerra entre Rodrigo González y Yanina Latorre, de LAM. Amor y Fuego

Lo que empezó como una guerra entre programas por defender su verdad se ha convertido en algo más personal entre Rodrigo González y Yanina Latorre, quienes no han dudado en propinarse fuertes insultos y calificativos.

Todo empezó cuando Yanina Latorre aseguró que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estaban separados y que ninguno se decidía a “blanquear” su situación. Estas palabras fueron rebotadas pro todos los espacios peruanos de espectáculos.

Tiempo después, la pareja apareció en una reunión donde también estuvo Yanina Latorre como una de las mejores amigas de Marcelo Tinelli. En su aparición en LAM lejos de retractarse, indicó que la peruana y el conductor no tenían una relación.

“Estoy en condiciones de anunciar que el señor Marcelo Tinelli y Millet Figueroa no están reconciliados, no están juntos. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Separados, en crisis”, dijo la rubia.

De inmediato, los medios de comunicación peruanos cuestionaron a Latorre, por supuestamente haber lanzado una mala data y haberlos hecho patinar. ‘América Hoy’ y ‘Amor y Fuego’ pusieron en tela de juicio las afirmaciones de la argentina, resaltando que estos rumores de separación serían una estrategia para promocionar el reality ‘Los Tinelli’.

Rodrigo González y Gigi Mitre critican a Yanina Latorre responde a Yanina Latorre. (Video: Amor y Fuego / Willax TV).

“La próxima vez que Yanina Latorre diga algo, para mí será como si Ethel [Pozo] diga algo. ¿Qué credibilidad puede tener? Si alguien me está dando una mala data, lo que menos hago es ponerme a bailar con Milett como si no pasara nada. A mí me parece una payasa, yo confiaba en lo que ella decía. Es florera como buena argentina, sabe acomodar las cosas”, dijo Rodrigo González.

“Yo siento que ellos quieren destruir al personaje de Milett, le sacan de todo. Un poquito de agüita de azahar para Yanina Latorre”, señaló - por su parte - Ethel Pozo, siendo respaldada por sus compañeras Janet Barboza y Brunella Horna.

La feroz crítica de panelistas de LAM contra el look de Janet Barboza y Brunella Horna. América TV Argentina

Yanina Latorre contra ‘América Hoy’ y ‘Amor y Fuego’

La periodista argentina no toleró que se ponga en duda su credibilidad y respondió a los integrantes de los programas peruanos ‘América Hoy’ y ‘Amor y Fuego’.

“Chicos de Perú, están fumando de la buena. Están hablando de teorías conspirativas. Primero, a los dos boludos [Rodrigo y Gigi] que dijeron que di una mala data. No, no di una mala data. Los payasos son ellos. ¿Qué perdí la credibilidad? Dije que estaban separados y en crisis. El sábado fui invitada a la casa de Marcelo Tinelli, mi amigo. Si tuviera un problema conmigo, o con Milett, no me hubiera invitado porque no fuma de la buena como ustedes. Sigo sosteniendo que hasta hoy [Marcelo y Milett] no están amigados”, indicó en LAM.

'LAM' arremetió contra programas peruanos | América (Argentina)

Yanina La Torre fue apoyada por sus compañeros, al punto de criticar los looks de los presentadores peruanos hasta en dos programas seguidos.

“Mira la mujer esta (Janet), parece que bajó la cortina de brocato y se hizo un vestido, pobre chica. Y la otra (Brunella) tiene dos huevos fritos con un pantalón trepado que no puede ni hablar. (...) No se puede hablar de estilo porque no tienen estilo”, dijo Matilda Blanco sin ningún reparo.

Al día siguiente, los conductores de América TV y Willax TV no se quedaron tranquilos y mantuvieron su posición contra Yanina Latorre. Sin embargo, fue el programa de Rodrigo que no dudó en lanzar duros comentarios contra la panelista argentina. Incluso, emitió un informe sobre su pasado, donde se narra la infidelidad de su esposo y su posterior reconciliación. Este acto hizo explotar a la argentina.

“Estás alimentando la especulación y contribuyendo a ella. Afirmas que en Perú buscan colgarse de la fama ajena, pero tú estás haciendo lo mismo, manteniéndote relevante y conocido mientras hablas tonterías sobre Milett, quien no es nuestra amiga. Sin investigación ni información, solo lanzas absurdos. (...) Florero se refiere a alguien falso, como tú, que eres bueno para ello y cuando no puedes defender tu punto de vista, insultas, ofendes, minimizas. No te preocupes Susana Giménez, aquí nadie te conoce”, dijo Rodrigo.

Yanina Latorre arremetió contra Rodrigo González por recordarle su pasado. (LAM Argentina)

Yanina Latorre explota contra Rodrigo González

Muy molesta, la panelista de LAM le recordó a Rodrigo González que tiene 10 años de trayectoria en ese programa y le pidió que no hable más de su vida privada. Después de lanzarle insultos, minimizó su programa.

“10 años estoy acá sentada, no te metas en mi vida privada. Eres un fracasado, un burro y un inútil. Pásalo mañana y te doy otro punto de rating en tu programa que no existe, que es de cuarta”, dijo molesta.

Yanina Latorre continuó con adjetivos calificativos de fuerte calibre y le pidió a Rodrigo González que pueda hacer un programa sin ‘colgarse’ de su fama. “No sabes ni hablar, vuelve a la universidad, eres un imbécil. No nació el que me diga que me tenga que decir. Dejen de colgarse de mí, prueban en hacer un programa sin nombrarme. Pasado de burro, me metieron los cuernos, fui víctima, qué maldad hice”, acotó enojada.

La panelista argentina no se guardó nada y se fue con todo contra la figura de 'Amor y Fuego' | LAM Argentina

Rodrigo González defiende su informe sobre Yanina Latorre

A través de Twitter, el conductor de ‘Amor y Fuego’ defendiendo su informe donde habla de la vida privada de Yanina Latorre. Además, respondió a sus ataques llamándola matona por su forma de contestar.

“Mi devolución fue ayer (24 abril), lo de hoy fue un comentario con Gigi sobre la nota que pusimos para que aquí sepan quién es la panelista con delirios de diva. Pero de la respuesta que ayer le dimos y anunciaron sus propios compañeros, nada. Puro chamullo y matonería, es su estilo”, escribió.