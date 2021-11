Cassandra Sánchez de Lamadrid y la tierna reacción de la madre Deyvis Orosco al ver a su nieto

El cantante de cumbia publicó una tierna fotografía en sus redes. (Foto: Instagram)

A más de una semana del nacimiento de Milán, el bebé de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, el ‘Bomboncito de la cumbia’ compartió por primera vez una fotografía de su madre junto a su hijo recién nacido.

El cantante Deyvis Orosco reveló en Instagram un emotivo momento familiar en el que aparecen su pareja, su madre Eva Atanacio y Milán, quien nació el pasado 17 de noviembre a las 5 a.m. en una clínica local.

Aunque el cumbiambero respetó la privacidad de su madre al cubrir su rostro, se puede observar cómo Eva Atanacio carga con ternura a su nieto. Al parecer, este sería su primer encuentro. En tanto, Cassandra y Deyvis observaron la escena con gran emoción.

“Uno de los momentos más bonitos de mi vida. Las amo”, escribió el líder de Grupo Nectar en redes. La hija de Jessica Newton decidió publicar el mismo post y responder: “Te amo más, no puedo describir toda la felicidad que siento con palabras”.

Este sería el primer encuentro entre la madre de Deyvis Orosco con su nieto. (Foto: Instagram/@casemaze)

Recordemos que hace dos días Cassandra Sánchez de Lamadrid celebró la primera semana de Milán junto a Deyvis y su madre Jessica Newton. La familia decidió comprar una torta para festejar los 7 días de vida del bebé.

“Felices 7 primeros días mi amor. Aún no puedo creer lo mucho que has crecido en estos pocos días, la felicidad no me cabe en el cuerpo y no puedo esperar a vivir todo lo que descubriremos juntos. Eres el regalo más bonito que pudo haberme dado la vida”, escribió Cassandra en su Instagram.

Milán nació el 17 de noviembre de 2021. (Foto: Instagram/@casemaze)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE CASSANDRA Y SU SUEGRA?

En el programa Magaly TV, La Firme, la hija de Jessica Newton dejó en claro que se lleva de maravilla con la madre de Deyvis Orosco .

“Yo amo a mi suegra, amo a mi cuñado, y siempre los vamos a tener muy presentes en nuestra vida, fuera de las redes sociales. Los seguidores tienen que entender que las redes sociales no es tu vida diaria”, expresó bastante emocionada.

“Mi suegra me engríe desde el día uno, me abrió las puertas de su casa, me da todos los tips ahora que estoy embarazada (...) La quiero, la adoro un montón. Nosotros no necesitamos tener una foto con ella en redes sociales para que ella sepa que es parte de nuestra familia. Cuando yo conocí a la mamá de Deyvis, entendí por qué él era así. Yo vivo enamorada de Deyvis y de su familia”, finalizó.

EVA ATANACIO Y POR QUÉ NO APARECE EN FOTOS

Eva Atanacio es la esposa del fallecido vocalista del Grupo Néctar, Johnny Orosco. Fruto de la relación que mantuvieron desde la adolescencia nacieron sus dos hijos, Deyvis y Piero Orosco.

Pese a ser pareja de un reconocido artista, la suegra de Cassandra Sánchez de Lamadrid se ha mantenido alejada de los medios. Incluso en las mejores épocas de la agrupación.

Ante los rumores sobre una posible mala relación entre ella y la familia Lamadrid Sánchez, Deyvis explicó que su madre prefiere estar lejos de las redes sociales y de la atención de los medios de comunicación.

“Ella es una persona que nunca ha sido pública, incluso desde que era la esposa de Johnny Orosco, y como hijo debo respetar que ella siga teniendo su privacidad. Ella está feliz, orgullosa, porque se va a convertir por primera vez en abuela ”, expresó.

“Ahí está mi familia (Cassandra y Jessica) porque ahora es mi familia, y ahora yo estoy con la mía, con mi hermano y con mi mamá. Yo los voy a cuidar siempre y si ellos quieren estar cuidados, así lo voy a hacer yo”, añadió más adelante.

Posterior a ello, el cantante de cumbia compartió una tierna imagen donde se lo ve en compañía de su madre Eva Atanacio, su abuelo Felipe Atanacio, quien falleció este año; y su pareja Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Deyvis Orosco y su familia. (Foto: Facebook)

