Obesidad en animales: una guía para saber prevenirla

Dr. Romero - Obesidad En Animales #Informe

Quizás, una de las relaciones más importantes, más comunes, más frecuentes, sea la relación con lo que significa el tutor y el estado físico del tutor, y el estado físico del perro o del gato.

Si tenemos un tutor delgado y la familia multiespecie es delgada, también la especie canina o felina va a ser delgada.

En el caso del sobrepeso, decimos que un animal está con sobrepeso cuando tiene el 10 por ciento por encima del peso promedio especificado para ese individuo, y arriba del 15 por ciento, estamos hablando de obesidad o hiperobesidad.

Las conductas alimentarias de los tutores impactan en sus animales de compañía

Generalmente, cuando el tutor es obeso, el perro o el gato también lo son. Cuando es hiperobeso, lo mismo. Y cuando tiene sobrepeso, lo mismo.

Ese sobrepeso, ¿cómo me doy cuenta? Muy simple. En el caso del perro, por ejemplo, tomar al perro desde el dorso, aplicándole la yema de los dedos suavemente en presión sobre las costillas.

Si veo las costillas y las palpo, estoy hablando de un animal que está fuera de su peso, por debajo. Si no veo las costillas, pero con una suave presión las palpo, estoy con un animal en su peso apropiado. Técnicamente, obviamente, esto es general. Si no palpo las costillas ni las veo, con esa suave presión no las puedo palpar, estoy hablando de un animal que está fuera de peso por encima del mismo.

Además, el acúmulo de tejido adiposo en el gato se da en la parte ventral. Es ese gato que tiene algo colgando que nos causa simpatía, nos causa gracia, pero que va a traer serios problemas. Y en el caso del perro, se acumula en la riñonada. Al igual que en las mujeres, se acumula la grasa en el pantalón de montar y en los varones humanos en el abdomen , lo que comúnmente se denomina panza.

La obesidad, el sobrepeso, te va a traer problemas articulares, sin lugar a dudas. Estás exigiendo más a todas las coyunturas, como dirían en el campo, y también cardíacos, porque está sometiendo a la bomba a irrigar una mayor cantidad de tejido.

Y, sobre todo en el gato, problemas vasculares, de obstrucción de trombos vasculares, que pueden llevar a la muerte del animal. Por lo tanto, tratemos de mantener en el peso óptimo a nuestro animal de compañía.

Producción: Dolores Ferrer Novotný / Realización: Samuel Cejas / Edición: Facundo Madero

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

