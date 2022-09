Las 5 razones principales por las que los perros nos miran fijamente

A través de los ojos podemos, al comunicarnos con los animales, transmitir y recibir emociones y sensaciones

Resulta muy importante identificar de forma correcta la intención cuando un perro nos mira fijamente, ya que puede darnos mucha información y mejorar nuestro vínculo con él.

¿Cómo saber si su mirada es de enojo, amor o demanda? Al igual que nosotros, los perros miran fijamente y este comportamiento puede ser muchas veces incomprendido.

A través de los ojos podemos, al comunicarnos con los animales, transmitir y recibir emociones y sensaciones. Entre seres humanos es fácil confirmar si la información que creemos recibir es la correcta, pero con los animales resulta más complicado hacerlo.

Una de las razones más frecuentes por las que un perro mantiene la mirada sobre una persona, es porque pide comida o atención de su parte (Getty Images)

Sin embargo, existen varias razones comprobadas por las que los perros pueden mirar fijamente a las personas, sobre todo a sus tutores.

Enumeremos las principales:

1- La demanda

Un claro ejemplo es que si al llegar a casa nuestro perro nos mira fijamente seguramente quiera cumplir con el rito transformado en rutina y hábito de salir a la calle (Getty)

Una de las razones más frecuentes por las que un perro mantiene la mirada sobre una persona, es porque pide comida o atención de su parte.

De esa forma en su interacción busca hacer coincidir las miradas y tratar de conseguir que el demandado acuse recibo de la solicitud.

Un claro ejemplo es que si al llegar a casa nuestro perro nos mira fijamente seguramente quiera cumplir con el rito transformado en rutina y hábito de salir a la calle a dar un paseo para caminar y hacer sus necesidades.

2- Tratar de entender

Los perros aplican la comunicación no verbal para comunicarse entre pares y como una herramienta para entender a las personas (Getty Images)

A veces la constancia en la mirada puede significar o resultar la expresión de un esfuerzo por tratar de entender el lenguaje corporal de su tutor o sea, qué cosa le quiso decir.

Los perros utilizan mucho mejor la comunicación no verbal que, no solo aplican para comunicarse entre pares, sino que la usan como una herramienta para entender a las personas. No decodificarla adecuadamente significa un conflicto que amerita la mirada fija hacia quien origina el mensaje fallido.

Miran muy fija y atentamente demostrando un nivel de concentración absoluto (Getty)

Por otra parte, los perros sostienen la mirada durante su tiempo de aprendizaje, manifestando atención a las órdenes que se le imparte. Esto es un claro signo de entrega e inteligencia aplicada.

El perro se concentra para conocer en detalle y correctamente la señal que le damos en el entrenamiento y por ello mira muy fija y atentamente, demostrando un nivel de concentración absoluto. Estos niveles de atención y concentración suceden en el perro y en muy pocos animales.

3- Amor

A veces la mirada se suma a otras señales como el contacto físico y el movimiento de la cola. Esto expresará amor por lo cual lo hará sólo con algunas personas (Getty Images)

La mirada fija en el sujeto amado sumado al movimiento de la cola y al contacto físico, pueden expresar el amor del perro hacia ciertos y determinados seres humanos de su entorno.

4- Amenaza

La mirada puede mostrar agresividad o plasmar una sensación de amenaza. En cualquier caso, el cuerpo del perro siempre la acompañará con una actitud rígida y las orejas bien levantadas.

5- Envejecimiento

Es habitual que los perros ancianos mantengan la mirada fija. Puede estar teniendo un episodio de ausencia o posiblemente intente orientarse (iStock)

Al envejecer, las facultades mentales de los perros se deterioran presentando falencias. La mirada puede traducir alguna ausencia momentánea de la realidad y significar un signo premonitorio del Alzheimer de los perros: el síndrome de disfunción cognitiva senil.

Un dato fundamental para decodificar la mirada fija, es que puede ser que el perro, al mirar fijamente, esté buscando orientación.

La mirada fija en el perro es, entonces, una herramienta importante y adicional para interpretar qué nos quiere decir (Getty Images)

En este caso se trata de una búsqueda de señales que puedan permitir comprender acabadamente algunos mensajes concretos de comunicación. Es por eso que muchas veces la mirada se puede centrar en tratar de encontrar más claras y mejores indicaciones sobre una determinada situación.

La mirada fija en el perro es, entonces, una herramienta importante y adicional para interpretar qué nos quiere decir, complementando su lenguaje corporal, por ello evaluarla y entenderla permitirá identificar correctamente su demanda y fortalecer nuestro vínculo con él.

Es por eso que muchas veces la mirada se puede centrar en tratar de encontrar más claras y mejores indicaciones sobre una determinada situación (Getty Images)

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

SEGUIR LEYENDO