La extraña razón por la que los ratones machos tienen terror a las bananas

Científicos canadienses descubrieron recientemente algo acerca de los ratones machos: el olor distintivo de una banana los estresa. Investigadores de la Universidad McGill en Montreal, Quebec, aprendieron sobre esta inusual aversión a las frutas mientras analizaban el aumento de las hormonas del estrés en ratones machos cuando los machos estaban cerca de las hembras embarazadas o lactantes.

Los especialistas informaron en un nuevo estudio que los cambios hormonales de los machos fueron provocados por la presencia de un compuesto llamado acetato de n-pentilo en la orina de las hembras. También resulta ser el compuesto que le da a las bananas su olor distintivo.

“Todo fue una sorpresa, ya que no buscábamos esto en particular y lo encontramos por accidente”, dijo Jeffrey Mogil, autor principal del estudio y profesor del departamento de psicología de la Universidad McGill. “Las hembras embarazadas estaban en nuestro laboratorio para otro experimento, y uno de nuestros estudiantes de posgrado se dio cuenta de que los machos comenzaron a actuar de manera extraña”, explicó Mogil en diálogo con Live Science.

En el artículo, los investigadores escribieron que “los ratones machos, especialmente los machos vírgenes, son bien conocidos por participar en agresiones infanticidas para mejorar su aptitud genética”. Como una forma de mantener a raya a estos depredadores potenciales, las hembras embarazadas y lactantes confían en la quimioseñalización, o la emisión de respuestas químicas a través de sus cuerpos, para enviar mensajes a los machos para que se mantengan alejados de sus crías.

Los científicos informaron en un nuevo estudio que los cambios hormonales de los machos fueron provocados por la presencia de un compuesto llamado acetato de n-pentilo en la orina de las hembras. También resulta ser el compuesto que le da a las bananas su olor distintivo (Getty Images)

“Los roedores y muchos mamíferos además de los humanos dependen de sus sentidos olfativos o sentido del olfato”, relató Mogil. Y continuó: “La marca de olor en la orina es bien conocida, pero lo que hemos encontrado aquí es un nuevo mensaje que nunca antes se había descrito en mamíferos. Hemos visto muchos mensajes olfativos enviados de machos a hembras, pero hay menos ejemplos de mujeres enviándoselos a hombres. La mayoría de estos mensajes tienen que ver con el comportamiento sexual, pero en este caso, el sexo no tiene nada que ver con eso. Las mujeres les están diciendo a los hombres que se mantengan alejados”.

Después de observar que los niveles de estrés en los hombres aumentaron en respuesta a los químicos en la orina de las mujeres, Mogil y su equipo se preguntaron si el acetato de n-pentilo de una fuente diferente desencadenaría una respuesta similar. Compraron aceite de banana en un supermercado local y agregaron el líquido a bolas de algodón, que luego colocaron dentro de las jaulas de los ratones macho. La presencia del olor aumentó considerablemente los niveles de estrés de los machos, tal como lo había hecho la orina en experimentos anteriores, y los investigadores sospechan que este pico hormonal se relaciona directamente con el estrés que uno siente cuando enfrenta una posible pelea.

Medido a lo largo del tiempo, los investigadores aprendieron que la resistencia al dolor en los ratones machos se desarrolló tan rápido como cinco minutos después de oler el acetato de n-pentilo y disminuyó 60 minutos después de olerlo (Getty Images)

La exposición a la orina o al aceite de banana también tuvo un efecto analgésico o analgésico, lo que redujo la sensibilidad de los hombres al dolor, informaron los autores del estudio. Medido a lo largo del tiempo, los investigadores aprendieron que la resistencia al dolor en los ratones machos se desarrolló tan rápido como cinco minutos después de oler el acetato de n-pentilo y disminuyó 60 minutos después de olerlo.

Los autores del estudio también descubrieron que los niveles de analgesia inducida por el estrés eran significativamente más altos en los ratones macho vírgenes, lo que sugiere que los machos no emparentados eran una amenaza mayor para la supervivencia de las crías que los padres. “Los hallazgos ofrecen un vistazo a los canales de comunicación invisibles que usan los animales para hablar entre ellos. Los mamíferos se envían mensajes entre sí más de lo que pensábamos originalmente. Estamos descubriendo que sus comunicaciones son mucho más ricas de lo que les damos crédito”, concluyó el experto.

