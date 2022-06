Pérdida de pelo en los perros: ¿por qué sucede?

Dr. Romero - Pérdida De Pelo En Los Perros #Informe

Creo que una de las grandes inquietudes que tiene todo ser humano, que convive con un perro, es: “Mi perro pierde pelo”. Entonces le dan vitaminas, le dan minerales, le cambian el shampoo. “Pero mi perro pierde pelo todo el año”, dice la gente. Y la gran respuesta a todo esto es muy simple. Nuestros perros viven adentro la mayor parte del tiempo. Nuestros perros son lobos modificados y mantienen lo que se llama muda estacional.

¿Qué es la muda estacional? Bueno, imaginate que vos en invierno tenés un sobretodo y abajo una camiseta. Llega el verano y te sacás el sobretodo, te quedás con la camiseta.

En realidad, el perro pierde la camiseta, pierde el pelo que tiene adentro, el subpelo que es una lanilla. Pero si está siempre adentro, su organismo recibe una orden que dice “guarda, tranquilo, estás en verano, estás en 25 grados”, y además la luz influye mucho, “y estás adentro con luz permanente”.

La pérdida de pelo constante del perro, no tiene que ver con ninguna enfermedad

Cuando vos estás en tu casa estás todo el día con luz, la luz de afuera y la luz de adentro, y estás todo el día en una temperatura constante.

¿Esto significa que sometas al perro al frío? No, esto significa que entiendas que, a veces , la pérdida de pelo constante del perro, no tiene que ver con ninguna enfermedad.

Tiene que ver con la muda estacional que se produce dos veces al año en los perros y una vez al año en los lobos. Esa muda estacional la alteramos en la convivencia bajo techo y con iluminación permanente de nuestros perros.

Durante la muda de pelo en los perros podemos observar la caída del mismo en grandes cantidades, ya que la finalidad no es otra que la de preparar el manto para el cambio de temperaturas.

Las dos capas de pelo

La gran mayoría de los perros tiene dos tipos de pelo: uno largo y firme, exterior, que llamamos pelo verdadero, y otro corto y laxo, interior, muy fino y tenue, que llamamos lanugo, lanilla, jarre o felpa.

La muda estacional que se produce dos veces al año en los perros y una vez al año en los lobos. Esa muda estacional la alteramos en la convivencia bajo techo y con iluminación permanente de nuestros perros (Getty Images)

La primera capa de pelo, cae lacia a dos aguas o por lo menos tiende a ello, siendo una excelente protección y aislamiento contra las inclemencias del tiempo, sobre todo la lluvia. Esta capa es entonces un aislante de la humedad. El pelo de ella es prácticamente permanente, no está sometido a mudas estacionales, o sea que no se cae sino que sufre un reemplazo constante, paulatino e imperceptible.

La segunda capa de pelo, genera una excelente aislación térmica, y está sometida a lo que llamamos muda estacional, el perro la pierde antes del verano pues durante él no la necesita. No todas las razas tienen esta capa, por ello se dice que algunas de ellas no pierden el pelo.

O sea que el perro tiene un impermeable aislante por encima y un abrigado suéter por debajo que se saca o se pone según la necesidad. Frente a este panorama queda claro que el perro pierde el pelo (y tal vez no las mañas) en algunas estaciones del año, sobre todo en aquellos lugares con marcadas diferencias estacionales.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

SEGUIR LEYENDO: