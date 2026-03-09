El aire que puede frenar a Nuevo León

En la Ciudad de México se ha registrado mala calidad del aire por lo altos índices de ozono en la atmósfera. (Jenifer Nava/Infobae)

Durante décadas, el norte de México se consolidó como uno de los polos industriales más importantes de América Latina. Manufactura avanzada, logística continental y comercio internacional han convertido a esta región en un nodo clave de la economía norteamericana y global. Pero ese éxito productivo también abre una pregunta inevitable: ¿cómo sostener el crecimiento sin deteriorar la calidad de vida urbana?

La calidad del aire está en el centro de esa conversación. La contaminación atmosférica ya no es solo un tema ambiental o sanitario. Es también un tema económico. El Banco Mundial ha estimado que los costos asociados a la contaminación del aire: gastos en salud, pérdida de productividad laboral y reducción de la esperanza de vida pueden representar entre 1% y 3% del PIB anual en algunas economías urbanas.

Dicho de otra forma: el aire también impacta la competitividad.

Un estudio publicado en The Lancet Planetary Health calcula que la contaminación del aire provoca más de 6.7 millones de muertes prematuras al año en el mundo, convirtiéndose en uno de los principales riesgos globales para la salud pública. Además, investigaciones del MIT y la Universidad de Chicago han mostrado que mejoras sostenidas en la calidad del aire pueden aumentar la productividad laboral y generar beneficios económicos y cognitivos para las nuevas generaciones.

La propia experiencia internacional confirma como este enorme desafío puede ser manejable con la estrategia correcta. En los años setenta, Los Ángeles era una de las ciudades más contaminadas del planeta. Sin embargo, mediante regulación ambiental, innovación tecnológica en vehículos y controles industriales, logró reducir más de 70% sus contaminantes atmosféricos en las últimas décadas.

Londres vivió una transformación similar tras el “Great Smog” de 1952, que provocó miles de muertes y llevó al Reino Unido a reformar profundamente su política energética y urbana. Hoy la ciudad aplica zonas de emisiones controladas que limitan la circulación de vehículos altamente contaminantes.

Todas estas experiencias comparten una lección clara: las ciudades industriales no tienen que elegir entre economía y medio ambiente. Pueden avanzar en ambos frentes cuando existe planeación estratégica.

En el caso de Nuevo León, el desafío adquiere una dimensión especial porque la metrópoli norteña vive un momento de expansión económica impulsado por el nearshoring. De acuerdo con estimaciones de BBVA Research, el norte de México podría captar hasta el 40% de la nueva inversión manufacturera vinculada a la relocalización de cadenas globales de suministro en los próximos años. Eso significa más inversión, más actividad logística y mayor crecimiento urbano. También significa que los temas ambientales, especialmente la calidad del aire, deben entrar de lleno en la planeación estratégica del desarrollo metropolitano.

Andrés Mijes Llovera, Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México (Carlos Bravo)

El aire no entiende de fronteras municipales. Por eso las ciudades que han logrado avances ambientales han creado mecanismos de coordinación regional. París, Barcelona o Toronto toman decisiones ambientales a escala metropolitana, no municipio por municipio.

La Zona Metropolitana de Nuevo León, una de las cien áreas urbanas más grandes del mundo, necesita avanzar en esa dirección. En México, esta conversación también se vincula con el Plan México de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que busca fortalecer la competitividad del país sin perder de vista al medio ambiente.

Además, en el norte del país existe una tradición que puede facilitar esa transición: el Capitalismo Social que acompañó históricamente la industrialización de Nuevo León. Eugenio Garza Sada lo expresó con claridad hace décadas al afirmar que “el respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier consideración económica”. Hoy esa reflexión adquiere una dimensión ambiental evidente.

Las metrópolis más competitivas del siglo XXI serán aquellas capaces de combinar productividad con sostenibilidad urbana. Nuevo León tiene todos los elementos para lograrlo: industria fuerte, universidades de alto nivel y una cultura empresarial con sentido de responsabilidad social. El desafío ahora es convertir esa capacidad en una estrategia metropolitana clara que permita seguir creciendo sin comprometer la salud y el bienestar de las próximas generaciones.

Porque el desarrollo de una ciudad no se mide únicamente por su producción o sus exportaciones, se mide también por algo mucho más humano: el aire que respiran todos sus habitantes.

* El autor es Alcalde del Municipio de General Escobedo en Nuevo León, México, y Presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Sociedad y Gobierno en la Zona Metropolitana de esa entidad de la República Mexicana.