Opinión

México, la fragmentación de un Estado

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, revela la crisis de autoridad ante el avance del crimen organizado y la reorganización de poderes en varias regiones

Guardar
El crimen organizado en México
El crimen organizado en México aprovecha los vacíos institucionales y la debilidad de las fuerzas de seguridad (Reuters)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, marcó un hito en la historia criminal de México: su abatimiento no solo fue un golpe potente al Cártel Jalisco Nueva Generación, sino un recordatorio brutal de la fragmentación del Estado frente al crimen organizado.

Tras décadas en las que cárteles como el CJNG se expandieron por más de 40 países, diversificaron sus negocios ilícitos e incorporaron tecnologías modernas para sostener su poder de fuego y logística criminal, México vive hoy una crisis de autoridad que trasciende la violencia cotidiana.

El fenómeno no es nuevo, pero su intensidad sí lo es. El CJNG ha sabido explotar las debilidades institucionales, los vacíos de política de seguridad y la fragmentación de capacidades estatales. En varios estados, la violencia se ha convertido en una forma de gobierno paralelo: extorsión, bloqueo de carreteras, ataques contra fuerzas del orden y campañas de desinformación que buscan sembrar pánico y deslegitimar la autoridad estatal.

El reto mexicano, sin embargo, no puede leerse como un caso aislado. En el conjunto regional también han surgido debates sobre cómo crimen organizado y poder político pueden entrelazarse hasta volverse parte de la propia estructura estatal.

El avance del narcotráfico en
El avance del narcotráfico en América Latina plantea nuevos desafíos para la gobernanza regional (Reuters)

En el caso de Venezuela, por ejemplo, el denominado “Cártel de los Soles”, una gran red de narcotráfico enquistada dentro de un Estado petrolero, que facilitar el tránsito y la exportación de cocaína hacia mercados globales. Hoy el propio jefe del cartel está a punto de enfrentar un juicio en Estados Unidos, luego de que el 3 de enero de este año fuera capturado en una operación del ejército americano.

El problema no es solo que existan cárteles poderosos. Es que, tanto en México como en otros países de la región, el crimen organizado ha aprendido a explotar y corromper las debilidades del sistema político y judicial. Esto demanda un replanteamiento de la gobernanza regional, no únicamente a nivel de fuerzas de seguridad, sino también desde una articulación legal, política y diplomática.

Mientras los Estados nacionales actúen de forma aislada, los grupos criminales seguirán moviéndose con ventaja: adaptando rutas, diversificando actividades ilícitas y capitalizando los vacíos en cooperación internacional.

Pero esa relación entre crimen organizado y poder político no es abstracta ni meramente retórica. Tiene expresiones concretas y verificables que atraviesan a varios países de la región. El primer eslabón suele ser el financiamiento de campañas electorales: dinero ilícito que ingresa para asegurar protección futura, acceso privilegiado o simple inacción estatal. No se trata solo de comprar candidatos, sino de invertir en gobernabilidad. El narco no busca necesariamente gobernar; busca que el gobierno no lo gobierne.

El segundo nivel son los acuerdos tácitos de gobernabilidad territorial. El Estado conserva la fachada institucional —elecciones, alcaldías, policías— mientras el crimen administra de facto la vida cotidiana: decide quién puede circular, quién abre un negocio, quién hace política local. A cambio, se ofrece “orden”, reducción selectiva de violencia o incluso apoyo electoral. Es una paz criminal: frágil, excluyente y profundamente antidemocrática.

El tercer componente es la captura progresiva de instituciones. Fiscales que no investigan, jueces que dilatan, fuerzas de seguridad que miran hacia otro lado o participan activamente del negocio. En este punto, la línea entre Estado débil y Estado cómplice se vuelve borrosa. No hace falta que todo el aparato esté corrompido: basta con que los nodos clave lo estén.

Aquí es donde el caso venezolano adquiere relevancia regional. Más allá de las disputas narrativas, lo que preocupa no es solo la existencia de redes criminales, sino su integración en la lógica de poder. Cuando el crimen deja de ser un enemigo externo y pasa a ser un actor funcional del régimen, la gobernanza criminal se institucionaliza. Y ese modelo —basado en lealtades, rentas ilícitas y control territorial— se vuelve exportable.

México enfrenta hoy una versión distinta, pero emparentada, de ese riesgo. No se trata de un narcoestado clásico, sino de un Estado fragmentado, donde la soberanía se negocia por regiones y la legalidad convive con pactos informales. El peligro no es solo la violencia, sino la normalización de esa convivencia: cuando la política aprende a administrar al crimen en lugar de combatirlo, la democracia entra en fase de erosión silenciosa.

Por eso, el desafío no es ideológico, sino institucional y moral. No hay proyecto de izquierda ni de derecha que pueda sobrevivir a largo plazo si acepta que su estabilidad depende de actores criminales. El matrimonio entre política y crimen siempre termina igual: el poder cree usar al narco, pero acaba siendo usado por él.

Temas Relacionados

Cártel Jalisco Nueva GeneraciónMéxicoCrimen OrganizadoEstado MexicanoFragmentación EstatalNarco y Política

Últimas Noticias

EEUU e Irán atacaron: ¿qué viene después de Irán para Trump?

Hoy su desafío más importante es ganar las elecciones de medio término en noviembre

EEUU e Irán atacaron: ¿qué

La administración Trump: un gobierno de tomadores de riesgos

Estados Unidos vuelve a usar su poder para moldear el entorno a su favor y el de sus aliados, no sólo para gestionarlo simbólicamente

La administración Trump: un gobierno

Objetivo: Acabar con el régimen

Estados Unidos no tiene una Delcy en Irán, pero con Pahlavi tiene un puente de transición

Objetivo: Acabar con el régimen

La reconciliación de los cubanos

Los capitales cubanoamericanos pueden invertir y reconstruir la economía y las Fuerzas Armadas son la única institución capaz de evitar el caos y garantizar un cambio ordenado

La reconciliación de los cubanos

Bad Bunny y la agricultura: cuando el espectáculo empezó en el campo

En América Latina y el Caribe, más de 40 millones de personas trabajan en la agricultura, lo que representa alrededor del 14% del empleo total regional

Bad Bunny y la agricultura:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alertan a Petro y Ecopetrol

Alertan a Petro y Ecopetrol por posible entrega de campos Tisquirama y San Roque a la cuestionada Gran Tierra Energy

Detuvieron a la hija de un fallecido barra de Newell’s Old Boys, tras ser acusada de vender drogas en Rosario

Gobierno Petro supera los $200 billones en recaudo con impuestos, pensiones y megadeuda

Hoy imputarán al presunto autor del femicidio de Natalia Cruz, luego de haber sido capturado en una cueva

Shakira y Lucien Laviscount: la verdad detrás de las fotos virales y los rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA
Oriol Cardona, campeón olímpico en

Oriol Cardona, campeón olímpico en Milán-Cortina 2026: "Espero que mucha gente pruebe este deporte nuevo"

Al menos seis muertos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) por la muerte de Jamenei

Israel anuncia su primera ola de bombardeos "contra el corazón de Teherán"

Ana Alonso: "Espero que mi accidente sea solo una anécdota y pueda seguir muchos más años consiguiendo éxitos"

Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EEUU en el golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí

ENTRETENIMIENTO

La verdadera historia detrás de

La verdadera historia detrás de "Hamnet", la película que recrea el lado más íntimo de William Shakespeare y Anne Hathaway

De una cicatriz a fenómeno cultural: la historia real detrás del bigote de Paul McCartney en Sgt. Pepper

De qué trata ‘Beso de sirena’: fecha de estreno, tráiler y más sobre el nuevo kdrama de Park Min-young y Wi Ha-joon

Amigo de Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de “separar a la familia” tras el cambio de apellido de Maddox

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”