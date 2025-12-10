La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

En Oslo hoy le hicieron un homenaje a la libertad, a la democracia y a un ser humano que representa estos valores, María Corina Machado. Berg-Rusten/NTB/via REUTERS

En Oslo hoy le hicieron un homenaje a la libertad, a la democracia y a un ser humano que representa estos valores, María Corina Machado. Su familia tuvo que huir de su país, ella está en la clandestinidad en Venezuela y su vida corre peligro todos los días. ¿Hay un símbolo o alguien más importante en el mundo que represente esta lucha? No, sin duda no. Machado es la Nelson Mandela de este siglo.

¿A que viene esta referencia? A resaltar la hipocresía de tantos ‘demócratas’, que nunca se opusieron, o miraron para el otro lado, mientras Hugo Chávez y Nicolás Maduro acababan con la democracia y la libertad en Venezuela, asesinaban y apresaban opositores y convertían a su país en refugio de terroristas, narcotraficantes y asesinos.

Lo que hoy pasa en Estados Unidos es una vergüenza en todo sentido. No solo son los congresistas demócratas que prefieren que Maduro se quede, por su oposición a Trump, y critican la operación en el caribe con todo tipo de argumentos, menos el del horror que viven hoy los venezolanos. Además, prestigiosos medios como el New York Times (NYT) o CNN le lavan la cara a la dictadura de Maduro sin vergüenza alguna.

¡Qué tal el título de CNN sobre el dictador!. “Nicolás Maduro, el político improbable que desafió todos los pronósticos pero gobierna un país con millones en el exilio”. O lo del NYT, que invitados por la dictadura no solo hicieron fotos profesionales de Delcy Rodríguez para mostrarla mejor, la alabaron como la mujer más preparada para asumir la transición y usaron dos grandes alacranes, Timoteo Zambrano y Enrique Capriles, presentándolos como fuerzas opositoras creíbles para tratar de disminuir la fuerza de María Corina Machado.

Nunca en mi vida me imaginé que estos dos medios iban a tomar partido de una manera tan directa y de frente, por su oposición a un presidente, en contra de una política que plantea el regreso de la democracia, la libertad y los derechos humanos a un país.

¿Acaso esos ‘demócratas’ y esos medios prefieren que esa narco dictadura se mantenga y amenace aún más a todo el continente?, como lo ha hecho durante los pasados 25 años ¿A todos ellos se les olvida la financiación ilegal de las campañas de Lula en Brasil, de Correa en Ecuador, de Cristina Kirchner en Argentina, de Gustavo Petro en Colombia y de Evo Morales en Bolivia, para solo mencionar algunos de casos del intervencionismo venezolano en otro país?

¿A esos ‘demócratas’ que vociferan a los cuatro vientos en contra de esa operación de rescate de la democracia se les olvida que Venezuela hoy es epicentro de la inteligencia Rusa, que además llevó al grupo Wagner a combatir con las fuerzas armadas de Venezuela? ¿Esos ‘demócratas’ olvidan que hoy el Eln, las Farc y los narcos colombianos operan con toda tranquilidad en Venezuela, con complicidad de su dictador, por cierto, hasta el punto de que el primero de estos recibe drones de una fábrica iraní en ese país? Más de 300 ataques con drones contra los militares colombianos se dieron en el ultimo año.

Ni hablar de lo que China hace en Venezuela. Sus equipos son utilizados para controlar todos los teléfonos en el país, o Irán y Hezbola que, con gran presencia en los negocios de oro ilegal y de narcotráfico, financian grupos terroristas que operan principalmente en el medio oriente, pero hoy tienen células en gran parte de los países del mundo democrático.

¿Que sería de Panamá si su dictador y narcotraficante Manuel Antonio Noriega siguiera en el poder? La intervención de Estados Unidos permitió el regreso de la democracia, que hoy se mantiene en ese país. ¿Se imaginan lo que va a pasar en el continente si Maduro y su cleptocracia se mantienen en el poder?

Venezuela es Cuba con esteroides y su capacidad de intervención en otros países, incluso en medio de su brutal crisis económica, se mantiene.

Venezuela es Cuba con esteroides y su capacidad de intervención en otros países, incluso en medio de su brutal crisis económica, se mantiene. Además, la mezcla de intervención política y militar a través de proxis como lo hace en Colombia con el Eln y las Farc o de supuestos estallidos sociales, en una típica guerra híbrida, ya hace parte de una política exterior que trabaja de la mano de Cuba y Rusia.

Incluso sectores de la extrema derecha americana se oponen a esta operación, sin entender que es ahora, o en unos años va a ser mil veces más costoso arreglar el vecindario con países incendiados que acaban expulsando a millones de ciudadanos.

No hay un mejor momento para actuar que ahora, cuando la dictadura está más débil que nunca y Venezuela tiene una líder que aglutina a todo el país con la sensatez de entender que una transición debe incluir sectores opositores que no estén involucrados en la criminalidad organizada.

Trump entiende lo que está en sus manos, y la credibilidad del poder de los Estados Unidos está en juego. El fin puede ser de bajo costo, no tan bajo como al principio, cuando se esperaba que fuera entregado, y en operaciones estratégicas se pueden neutralizar los principales activos personales y militares y desatar la revolución democrática que la salida de estos criminales generaría.

No lo dude más presidente Donald Trump. Usted tuvo los pantalones de poner a la dictadura en jaque. Es hora de avanzar en el mate. América Latina se lo reconocerá. Yo seré el primero.