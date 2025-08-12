Opinión

Dolor sí, desesperanza no

Llevo gran parte del día frente al computador y no he podido escribir una palabra. Apenas ahora, a las 8 de la noche del lunes, me comienzan a salir unas ideas en medio del llanto y el dolor que tengo

Francisco Santos

Por Francisco Santos

Guardar
Miguel Uribe murió tras dos
Miguel Uribe murió tras dos meses del atentado sufrido en el barrio Modelia, Bogotá - crédito Prensa Miguel Uribe Turbay

Se me revolvió el alma y recordé las fotos de la madre de Miguel, Diana, con su hijito de 4 años. Hoy el hijito de la misma edad de Miguel entonces, queda huérfano como le sucedió a su papá hace 34 años.

Lo que necesitamos es conducir ese dolor y esa ira hacia un objetivo: sacar a Gustavo Petro y al petrismo del poder. Gustavo Petro tiene las manos manchadas de sangre con la muerte de Miguel Uribe, pues él fue quien lo señaló durante tres años y le puso la diana en la cabeza. Que no se escude en su discurso vano y mentiroso y por eso el primer objetivo es que esa responsabilidad de Petro le quede marcada para siempre. Esa debe ser la herencia de Petro que entre otras le queda muy bien dada su historia violenta.

María Claudia Tarazona, esposa del
María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, durante un acto póstumo en el Congreso de la República - crédito Luisa González/REUTERS 

Lo segundo es que el círculo alrededor de Petro, del gobierno y del Pacto Histórico hay que ponerlo en la misma luz de Petro como cómplices de lo que está sucediendo, incluso del asesinato de Miguel Uribe. Hay que utilizar la misma narrativa y las mismas acciones que usaron contra Álvaro Uribe para que ellos y su jefe queden marcados de por vida. Ya nos enseñaron como hacerlo y no nos debe dar vergüenza utilizar esas mismas maniobras contra el responsable político de este asesinato.

¿Se acuerdan cuando la izquierda acusaba a cualquier político de señalarlos y poner en riesgo su vida? Eso fue lo que Petro hizo con Miguel Uribe, y no cualquier político, el presidente, en minúscula, eso sí. ¿Se acuerdan cuando envió a sus huestes a acosar a la Corte Suprema? ¿O se acuerdan cuando le dijo a las periodistas que eran unas muñecas de la mafia? ¿O cuando dijo de los opositores que eran unos HP? Ahora Petro esconde la mano después de tirar la piedra diciendo que este asesinato no tenía un cariz político o ideológico. Tiene huevo gustavito. Usted fue el que lo volvió ideológico y político. Ese es su modus operandi, señalar, amenazar y poner en riesgo a quienes se le oponen. Ya quien le hace el favor es otra cosa.

La oposición tiene que entender que en las elecciones del 2026 los narcos, como Pablo Escobar en las de 1990, van a jugar para favorecer a un presidente, y su candidato. ¿La razón? Nunca, ni con Ernesto Samper, habían tenido un aliado tan cercano en el poder. Petro los sacó de la cárcel para llevarlos a un acto político suyo, pone a crecer el negocio de la coca como nunca ha pasado, o quizás si cuando Juan Manuel Santos desmontó en el 2013 la política antidrogas, les ofrece toda clase de beneficios en una ley que va a entrar al congreso, acabó la política de erradicación y le entrega a su mejor amigo, el narco Nicolás Maduro, la zona del Catatumbo donde se produce el 30 por ciento de la coca de Colombia. ¿Quieren más evidencias?

El presidente Gustavo Petro y
El presidente Gustavo Petro y algunos de los capos de la cárcel de Itagüí, trasladados desde el centro penitenciario hasta el sector de La Alpujarra protagonizaron el llamado "tarimazo" el pasado 21 de junio - crédito Presidencia

Ese triste espectáculo de 80 candidatos no puede durar más. Hay que ir preparando el camino para no permitir que la mafia gane las elecciones del 2026. Va a pasar, no les quepa duda. La mafia va a jugársela toda para que los privilegios que han recibido de Petro se mantengan.

Es urgente buscar ya un mecanismo de unión o de selección, por un lado. Sería ideal armar unas listas al Congreso que representen una verdadera renovación y cerrarle el camino a los que se le vendieron a Petro, ¿escucharon Juan Carlos Wills y Ape Cuello entre otros? ¿Qué tal una lista que se llamara Estamos mamados? El país está listo para eso.

Mientras esos egos entienden que lo que está en juego es la democracia y la libertad, ojalá el asesinato de Miguel Uribe les haga entender el momento que vivimos, los empresarios tienen que entender que ese boom que hoy viven, y que es producto del gasto desbordado del gobierno, es insostenible. Estamos como Venezuela en el 2005 y eso que ellos tenían petróleo a 100 dólares el barril. Lo de Colombia pronto va a estallar y la crisis que en Venezuela demoró unos 7 años, acá va a demorar uno o máximo dos. Petro y sus alcahuetas solo esperan que no llegue antes de las elecciones, cosa que es posible.

Despierten señores empresarios. Todo está en juego. Hay que buscar por lo menos un millón de votos en el exterior, puede ser millón y medio, para compensar el voto comprado masivamente que se viene. No sigan pensando que el 2026 va a ser igual. ¿La muerte de Miguel Uribe no les cambia la percepción? Hay que llenar el país de bodegas, de Influencers, de grafiteros y de protestas estratégicas que muestren lo que esta izquierda es, además de asesina, corrupta. Petro lo hace con recursos del Estado, con sus impuestos. Hay que equilibrar el partido. Ya.

Diferentes personalidades de la vida
Diferentes personalidades de la vida política rinden homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe en el Congreso de la República - crédito Luisa González/ REUTERS 

La desesperanza es el mejor aliado de los narcos y por ende del gobierno. No cedamos un milímetro y al contrario todos los días, así como oramos por la salud de Miguel, pensemos en él y que podemos hacer para que sus asesinos, directos e indirectos, paguen por su crimen. Él nos unió en oración, que ahora nos una en la guerra por la libertad y la democracia.

Paz en tu tumba Miguel y ahora que estás al lado de Diana, ayúdanos y protégenos en esta lucha espiritual y política.

Temas Relacionados

Murió Miguel UribeMuerte Miguel UribeAsesinato Miguel UribeColombia-Noticias

Últimas Noticias

Venezuela, un país secuestrado y ocupado por una banda criminal

Los gobiernos democráticos de la región y del mundo son víctimas del crimen que detenta el poder por medio de las dictaduras del Socialismo del Siglo 21 que han convertido a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia en narcoestados

Venezuela, un país secuestrado y

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

La comunidad internacional debe romper su indiferencia ante la violencia sistemática contra las minorías en Siria.

Siria: la masacre de los

Israel y dos de sus problemas: la imagen y qué hacer el día después de Hamas

Son problemas serios, en ningún caso atribuibles solo a Netanyahu, ya que se arrastran desde hace mucho tiempo

Israel y dos de sus

El Instituto Weizmann se reconstruye del ataque de misiles iraníes. ¿Por qué debería importarle al mundo?

El autor del artículo plantea cómo la ciencia es un valor fundamental para el desarrollo de la humanidad pese a los conflictos militares y políticos que atraviesan la región

El Instituto Weizmann se reconstruye

Petro, la política y la mafia

Las elecciones del 2026, si las hay, van a ser distintas. La oposición se va a enfrentar al elegido por Petro, y a unos narcos y a una guerrilla empoderados con la llamada “paz total”

Petro, la política y la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima en Santiago Ixcuintla: la

Clima en Santiago Ixcuintla: la previsión meteorológica para este 12 de agosto

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU., viaja a Bogotá para el funeral del senador Miguel Uribe

Tras la negativa de la Seguridad Social, una ganadera autónoma con dolor de espalda consigue una pensión del 100% de su base reguladora

Culiacán Rosales: el pronóstico del clima para este 12 de agosto

El aviso de un consultor de pensiones sobre la edad de jubilación: “Si siguiera todo igual, en 2050 será de 72 años”

INFOBAE AMÉRICA
Interior activa la fase de

Interior activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios para coordinar la movilización de los recursos

El Rayo Vallecano refuerza su defensa con el neerlandés Jozhua Vertrouwd

Los vikingos fueron tan mercaderes como saqueadores

Meloni celebra que su Gobierno es ya el cuarto más duradero de la historia de Italia

VÍDEO: La UE reivindica el papel de Ucrania en las negociaciones y avisan a Rusia en un mensaje sin Hungría

ENTRETENIMIENTO

Cómo influyó el último consejo

Cómo influyó el último consejo de Hulk Hogan en la decisión de su hija de alejarse de la familia

Nelly Furtado, referente del “body positive”: cómo aceptar su “nueva silueta”, ser madre a los 40 y el diagnóstico de TDAH la convirtieron en ícono

Taylor Swift anunció el lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, su nuevo álbum de estudio

La exesposa de Billy Joel reveló cómo es hoy su relación con él en medio de su enfermedad cerebral

“Alien: Earth”: Fecha y hora de estreno de la primera temporada