Quitar licencias a compañías petroleras estadounidenses que operan en Venezuela podría ser un error estratégico

La dictadura de Cuba ataca desde hace 66 años a EEUU y las Américas, y hoy es base de Irán, China y Rusia No hay un país en la región que no haya sido o sea víctima del régimen de Miguel Díaz-Canel

Telaraña letal: el golpe de drones ucranianos que derriba la ilusión de una retaguardia segura en Rusia La operación llevada a cabo por Kiev explotó los “puntos ciegos” inherentes a la extensa red de defensa aérea rusa. Representa, además, un hito en la evolución de la guerra con aviones no tripulados, y demuestra el creciente papel de la IA en misiones militares