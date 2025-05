Los venezolanos no quieren participar de la elección orquestada por Miraflores

El dictador Nicolás Maduro (EFE)

El 25 de mayo de 2025 es la fecha que el Consejo Nacional Electoral de Maduro ha establecido para elegir a 24 gobernadores, diputados regionales y 288 miembros de la Asamblea Nacional, que en teoría es el órgano legislativo que rige las leyes de un país y controla al poder Ejecutivo. Pero, en Venezuela, la teoría es solo eso: teoría, pues en la práctica, este órgano se ha convertido en un apéndice que responde a las exigencias de Miraflores.

En los más recientes estudios de opinión, como el de Datos Es Noticia del mes de abril, se midió el comportamiento y pensamiento del opositor venezolano, hallando que tan solo el 17,27% tendría la intención de participar. Este dato refleja un desinterés alarmante por el voto, como si la gente hubiera decidido que la democracia es una fiesta a la que no quieren asistir, y eso que ya han sido invitados más de una vez.

Otro estudio relevante es el de Mass Behavior Research, una firma que realiza investigaciones sobre el comportamiento masivo. Aunque desconocemos su metodología, podemos decir que ha acertado en varios procesos electorales en Venezuela. Recientemente publicaron que, a un mes de las elecciones del 25 de mayo, los niveles probables de participación apenas superan el 16%. Aragua, Carabobo y Miranda serían los tres estados con menores tasas de participación; pero además coinciden con Datos Es Noticia en el desinterés generalizado de la población.

¿Y por qué ocurre esto? Porque el régimen de Maduro logró castrar de manera eficiente el 28 de julio de 2024 como proceso electoral. Cuando se supo perdido, optaron por robarse la elección que ganó mayoritariamente Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y los factores de la Plataforma Unitaria. Esto abonó en el venezolano un sentimiento de rabia y dolor al ver que con su voto no elige a nadie. Antes del 28 de julio decían: “Si salimos todos, ganamos y cobramos”; pero eso no pasó, el 29 la gente salió y el liderazgo le ordenó regresar a su casa y ahora sostienen: “¿para qué voy a salir ahora si no vamos a cambiar al régimen?”.

Otro elemento, aparte de las irregularidades del cronograma electoral, han sido los filtros macabros del régimen. Por ejemplo, todos los aspirantes sin excepción fueron aprobados por Miraflores antes de ser ingresados al sistema del CNE. Es decir, prácticamente una elección de segundo grado. Tanto los candidatos del PSUV como del sector alacrán o los de la nueva alianza de los ex candidatos presidenciales Manuel Rosales y Henrique Capriles recibieron el visto bueno de Maduro. De otra manera, no habrían podido estar habilitados para competir; eso no significa que puedan ganar, ya eso sería otro tema para discutir el 25 de mayo.

Tanto es así que en esas listas no hay ni un preso político ni un testigo electoral ni ciudadano común entre los más de mil que permanecen tras las rejas como por ejemplo Rocío San Miguel, Enrique Márquez, Freddy Superlano y Biaggio Pilieri, por solo nombrar algunos. Y si el argumento es que están presos, entonces, ¿por qué no se incluyeron líderes como el colega Wladimir Villegas, Juan Barreto o José Luis Farías? Ellos habrían dado un carácter distinto a esa oferta electoral.

La página del 28 de julio no ha pasado en el sentimiento del venezolano, aunque un sector opositor decidió participar bajo la táctica de “no ceder espacios”. Sin duda, el 25 de mayo veremos centros electorales desolados, con una escuálida participación y una clara protesta por el robo del 28 de julio de 2024.

El voto no está perdido; solo que hoy está en pausa en los venezolanos. Me atrevería a decir que ni siquiera si María Corina Machado, la líder actual de la oposición con un 69,58% de confianza según Datos Es Noticia, llamara a participar, la gente se negaría a hacerlo si no tiene la certeza de cobrar. Así que, parece que el verdadero cambio está más allá del umbral de la puerta, y la página del 28 aún no se pasa.