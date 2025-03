Los 2.000 presos políticos en Venezuela

¿El fin de la democracia? Hoy el gran riesgo es ese populismo y esa supuesta vocación democrática, a pesar de que los presidentes populistas no creen en la separación de poderes y utilizan su mando para amedrentar o desobedecer al poder judicial y cooptar el poder legislativo, a las buenas o a las malas

Para entender a Donald Trump Lo suyo no es solo MAGA (Make America Great Again) vía América Primero (America First), sino también una concepción de EEUU como una construcción histórica que es mucho más que un Estado Nación