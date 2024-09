La valentía de Israel destapó la mentira en el corazón de la política exterior británica

Funerales terroristas a la libanesa: Hezbollah entierra a milicianos muertos en los ataques en Beirut (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Despojado de sus fundamentos morales, desprovisto de cualquier sentido del bien y del mal, incapaz de distinguir a los héroes de los villanos, Occidente ya no puede celebrar cuando el bien triunfa sobre el mal.

La brillante y audaz colocación de trampas explosivas por parte de Israel de miles de buscapersonas de Hezbolá, seguida de la explosión de los walkie-talkies del grupo terrorista, es un estímulo sorprendente para las fuerzas de la civilización en todo el mundo.

Israel, una pequeña nación de apenas 9,3 millones de habitantes, de los cuales 7,2 millones son judíos, que vive en un país del tamaño de Gales y se recupera de los peores pogromos antisemitas desde el Holocausto, está liderando la guerra contra la barbarie, y sus jóvenes reclutas realizan un trabajo que antes habría requerido la intervención de una coalición occidental que actuara como policía global.

El hecho de que tantos en Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos, especialmente los jóvenes, ya no estén del lado de Israel en este combate existencial ejemplifica nuestra degeneración cultural, intelectual y ética.

La administración Biden está obsesionada con prevenir la “escalada”, aunque eso es lo que se requiere si se quiere impedir que Irán obtenga los medios para librar una Tercera Guerra Mundial nuclear. Como era de esperar, Estados Unidos, aparentemente decidido a garantizar la supervivencia de todos los grupos terroristas regionales, pareció molesto por el exitoso ataque a Hezbolá. David Lammy, nuestro secretario de Asuntos Exteriores, está pronunciando discursos en los que afirma que el cambio climático es una amenaza peor que el terrorismo; en un mundo racional, Lammy estaría felicitando en privado a sus homólogos israelíes por la operación quirúrgica más exitosa jamás realizada contra una organización terrorista, con pocas víctimas civiles, y prometiendo la ayuda de Gran Bretaña.

En cambio, Keir Starmer se ha vuelto contra Israel, prohibiendo la venta de algunas armas –una política que Alemania parece decidida a seguir– y negándose a oponerse a las demandas contra el Estado judío, en una inversión moral imperdonable.

El Partido Laborista ha colocado a Gran Bretaña del lado de esos nihilistas disfrazados de abogados de derechos humanos que niegan la distinción esencial entre víctimas y agresores, entre democracias regidas por reglas y desesperadas por minimizar las víctimas civiles, y dictaduras sedientas de sangre para las cuales sus pueblos son peones que deben ser sacrificados.

Hezbolá está financiado y controlado por el régimen iraní, una tiranía oscurantista, fascista y milenarista que persigue a las minorías, las mujeres y los disidentes. La razón de ser de Hezbolá es la violación de los derechos humanos y la conspiración para cometer crímenes de guerra: sus 150.000 misiles apuntan a centros civiles y, como Hamás y el propio Irán, busca la liquidación de Israel, garantizando la masacre, expulsión o subyugación de los judíos. Hezbolá ha obligado a unos 63.473 israelíes a huir de sus hogares desde el 7 de octubre. Esto es insostenible y explica por qué se avecina una gran respuesta israelí; obscenamente, esto provocará una condena generalizada del Estado judío.

La política exterior occidental es una mezcolanza de cobardía, engaño y contradicciones. Irán es una amenaza para el mundo; su alianza con Rusia se está profundizando. Turquía, liderada por el déspota Recep Tayyip Erdoğan, ha amenazado a Israel con una invasión, pero sigue siendo parte de la OTAN. Qatar, que aloja a los principales terroristas de Hamás en hoteles de lujo, es un importante aliado no perteneciente a la OTAN de Estados Unidos, sede de una base militar occidental crucial y un importante inversor en Londres. Egipto, un país que recibe ayuda de Estados Unidos, ha tolerado la construcción de innumerables túneles hacia el sur de Gaza, se ha negado a dejar entrar a ningún palestino y, curiosamente, no es responsable de abastecer a Gaza con provisiones, tarea que recae en Israel. Ninguno de los tres últimos regímenes enfrenta sanciones: la ira mundial está reservada para Israel.

Una de las razones por las que las élites occidentales se han vuelto tan israelofóbicas es que, infectadas por la conciencia progresista, detestan cada vez más la historia y las tradiciones de Europa y Estados Unidos, y ven al Estado judío como un ejemplo destacado de un modelo occidental que rechazan.

Winston Churchill sería condenado hoy por crímenes contra la humanidad, al igual que Franklin D. Roosevelt y Harry Truman. El Día D sería declarado ilegítimo porque tantos civiles franceses murieron durante la Batalla de Normandía.

Las democracias bien podrían no molestarse en tener armas nucleares, porque detonar una, incluso en represalia por un ataque no provocado, sería considerado un crimen de guerra. Estoy a favor de unas normas mucho más estrictas que las que regían la Segunda Guerra Mundial, de hacer todo lo posible para proteger a los civiles, pero esto es una locura.

La guerra justa es un principio fundamental. Los Estados tienen derecho a defenderse. Cada vida civil perdida como daño colateral es una tragedia, pero el pacifismo es una utopía ilusoria que no logra captar la realidad de la condición humana. Es una locura criminalizar todas las guerras, y despreciable centrarse en las que llevan a cabo las democracias e ignorar las que promueven nuestros enemigos.

Es igualmente estúpido confiar tanto poder a activistas legales. Gran parte del antisemitismo histórico ha sido ratificado por tribunales irregulares, incluso durante la década de 1930. El Juicio del Talmud tuvo lugar en Francia en 1240, y los rabinos se vieron obligados a defender textos religiosos contra acusaciones falsas de blasfemia y obscenidad.

Otros festivales de intolerancia disfrazados de juicios ordinarios incluyen las Disputas de Barcelona y Tortosa, el Caso de Damasco, el caso Dreyfus que motivó el influyente J’accuse de Emile Zola y el juicio a Mendel Beilis en Ucrania en 1913. Es un modelo bien establecido que no ha pasado de moda en los sectores de extrema izquierda. Ya no singularizan explícitamente creencias religiosas o individuos, sino que utilizan la guerra jurídica para deslegitimar lo que resulta ser el único Estado judío.

El hecho de que la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia tengan la apariencia de un marco jurídico legítimo no significa necesariamente que encarnen la justicia. El hecho de que sus fallos sean considerados legítimos por las élites de izquierda no los convierte automáticamente en tales. El hecho de que los libelos de sangre de hoy adopten el lenguaje de los “derechos humanos” no los hace menos monstruosos. El hecho de que sea posible que un país tan injustamente gobernado como Sudáfrica presente una demanda de genocidio contra Israel demuestra que todo el sistema está podrido. La demanda cuenta con el apoyo de Irán, el presidente de extrema izquierda de Brasil, Irlanda y Egipto: debemos haber sido transportados a un universo alternativo, kafkiano.

Israel es la encarnación suprema de la soberanía nacional y democrática regida por la ley, de la condición de pueblo, de la equiparación de una nación a un Estado, del postimperialismo, del capitalismo y la tecnología, y de la continua relevancia de las religiones monoteístas. Si se derriba a Israel, se destruyen las ideas mismas que sustentan a Occidente, el orden internacional implosiona y las autocracias triunfan.

Lo que está en juego es, pues, increíblemente importante. Debemos apoyar a Israel y permitirle que termine la tarea de aniquilar a Hamás y derrotar a Hezbolá.

Artículo publicado originalmente en The Telegraph