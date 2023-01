Los números de la “ira”

Shakira y Bizarrap

11 de enero.

Una fecha para confirmar que el mundo no solo ganó una cantante extraordinaria sino una gran marketera. Genia.

Qué duda cabe que Shakira es una comunicadora de aquellas.

Planificar este lanzamiento que tiene al mundo enloquecido y buscar a un socio estratégico para llevarlo a cabo cuestión que no tenga ninguna fisura. Un plan perfecto.

Y es que la venganza tiene ahora un Music Session y un número: el 53. Gracias a la creativa y al productor que, para los pocos que no lo saben, venía de trabajar con “tipejos” como: Residente, Duki, Nicki Nicole o Quevedo.

Conocer al grupo objetivo y darle justo justo lo que tenía ganas de escuchar es un trabajo común en nuestra profesión y usemos la palabra común como sinónimo de habitual y no de ordinario por favor. Acá el mérito no está ahí está, primero, en la creación de un himno al despecho, ustedes dirán: “ni que fuera la primera canción que se escribe sobre eso”, no, obvio que no, pero este resentimiento está sucediendo en tiempo real y responde a una historia de traición que todo el mundo conoce y sigue y devora. Genia de nuevo.

La canción está plagada de indirectas a Piqué y Clara Chía. Bizarrap/YouTube.

Esta mujer llevó al engagement a la estratósfera.

Esta mujer sí que factura , y aunque yo, como tantos creen que más es lo que llora, acá algunos números de la IRA :

- 50 millones de visualizaciones en Youtube a 24 horas de su lanzamiento. Histórico.

- 15 millones de reproducciones a dos días de ser lanzada en Spotify lo que la convierte en un absoluto record mundial.

- De los involucrados, obviamente, Shakira arrasa con las menciones en Internet en todo el mundo, luego, y a pesar de ella, está Piqué y después Bizarrap.

- De las marcas que menciona la canción Casio y Twingo tienen el doble de menciones que Rolex y Ferrari , lo que habla de que el consumo masivo puede más que el de lujo y eso que, solo en un día, la conversación en torno a Ferrari en redes creció 456%.

- En 300 millones de dólares se calculaba la fortuna de la colombiana antes de este lanzamiento, se estima , ahora, que el video pudo haber recaudado ya 120 millones de euros a lo que hay que agregarle las ganancias obtenidas en las plataformas de streaming musical.

Y yo , apenas una aprendiz de Shakira en lo que a comunicación se trata , me atrevo a agregar a estos números los millones de mujeres y de hombres que cantarán a grito pelado esta canción mientras manejan, la cantidad estratosférica de seres despechados que se la dedicarán a sus ex en redes sociales y los otros tantos millones que pedirán cantarla en los karaokes, todo, en nombre de la ira.

