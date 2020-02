Por supuesto que en este contexto la democracia competitiva es imposible. Socialismo y socialdemocracia no son sinónimos porque para esta última el capitalismo no es anatema, al contrario. Primero porque el mercado opera como mecanismo eficiente de asignación, en tanto las reglas sean transparentes y equitativas, es decir, para todos, no únicamente para los capitalistas amigos del poder, como es norma entre los socialistas del siglo XXI.