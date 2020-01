Todo esto, que sabía, volví a corroborarlo leyendo “Y al amanecer... me convertí en un facha”, columna de Rubén Amón publicada en el medio español El Confidencial. El texto me resultó inspirador desde el propio título, lo cual el lector ya habrá notado. Ergo, puse a viajar dicho artículo a este lado del Atlántico y me puse a viajar con él en el tiempo.