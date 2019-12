La Corte Penal Internacional de La Haya recibió la denuncia del gobierno de Jeanine Áñez contra Evo Morales por “crímenes de lesa humanidad”

Junto al ex mandatario de Bolivia, son señalados el ex vicepresidente Álvaro García Linera y los ex ministros Juan Ramón Quintana, Javier Zabaleta y Wilma Alanoca, además del asambleísta de La Paz, Gustavo Torrico