No hay golpe en Bolivia, como no lo hubo en Brasil, Ecuador, ni en Chile. Evo Morales cae en un contexto de una insurrección popular. Las FF.AA. se limitaron a negarse a continuar la represión que la policía ya no quería mantener. Evo no se convirtió en un Maduro porque no pudo, no porque no quiso. La COB (central obrera) le exigió la renuncia. El rol protagónico, en todo esto, lo tuvo la intervención de las masas que superó, y por mucho, la zona de influencia de la “media luna” opositora. Los mineros de Potosí se movilizaron hacia La Paz para exigir la renuncia y fueron agredidos por militantes masistas en el camino. En La Paz, bastión obrero, también se produjeron movilizaciones contrarias al presidente. En Cochabamba, trabajadores transportistas y de la Federación de Trabajadores Fabriles también se manifestaron. En Santa Cruz, marcharon docentes y médicos, y uno de los muertos de allí participaba de una marcha de trabajadores transportistas. Evo no pudo derrotar ese movimiento, y terminó perdiendo el apoyo de las centrales obreras. No se fue sin pelear: antes de irse, desató una represión estatal y paraestatal que dejó seis muertos y 400 heridos.