El gobierno, por su parte, debe avanzar no sólo las medidas de corto plazo anunciadas recientemente sino también establecer una agenda clara y explícita, de largo plazo, que involucre un diagnóstico y que empuje los límites del sistema. Esto requiere reconocer que es necesario no sólo reducir las desigualdades sino también reemplazar la estructura institucional vigente por otra que más flexible que refleje las preferencias de una sociedad que ha ido cambiando con el correr del tiempo y que permita procesar institucionalmente las demandas de la ciudadanía. Si la dimensión política de esta crisis no es tomada en serio, los ajustes al “modelo” estarán destinados al fracaso.