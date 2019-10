Lo curioso, además de la concurrencia en el tiempo de estos eventos, es el surgimiento de una violencia no acorde a las circunstancias de cada país que sorprendió a las capas políticas de la sociedad; no solo por no tener líderes visibles, sino por una metodología que lucía que no era local, sino más bien impostada. Por eso, cuando nadie reclamó la autoría de la violencia, lo natural fue asignársela al gobierno chavista, quienes de cierta forma la estaban asumiendo cuando hablaban de las “brisas bolivarianas que se convertirán en huracanes”. Esto último tomó más cuerpo con las declaraciones de los presidentes de esos países, asignándole directamente la responsabilidad, y Piñera hasta habló de “estar en guerra contra enemigos muy poderosos”.