Aunque algunas opiniones del más alto nivel como las del cardenal Reinhard Marx han apoyado dicha iniciativa, sin embargo otras no menos calificadas como las de sus colegas Robert Sarah y Marc Ouellet han expresado serias prevenciones al respecto. Especialmente el primero de ellos cree percibir en ella una intención de instrumentación de la asamblea para introducir propuestas que no se sustentan en una tradición sólida y probada sino mas bien en premisas ideológicas y en motivos un tanto superficiales antes que en fundamentos reales y teológicos. Finalmente, no se percibe tampoco claramente su utilidad pastoral, en tanto que los objetivos aducidos para instalarla pueden obtenerse por otros caminos.