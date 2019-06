Una dictadura electoralista como la de Bolivia no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia establecidos por el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Desde hace años en Bolivia se violan los derechos humanos y las libertades fundamentales, hay presos y exiliados políticos; no existe "estado de derecho"; no hay división ni independencia de los poderes públicos lo que permite a Morales manipular fallos y resoluciones de prevaricato judicial y electoral; las elecciones no son libres ni limpias y no garantizan el voto secreto como expresión de la soberanía del pueblo; no hay libre organización política.