Dado que la ocupación extranjera se ha llevado a cabo sin batallones militares, el conflicto es asimétrico y no tradicional. Cuba es la punta del iceberg. Utiliza su aparato policial y estatal para infiltrarse y controlar a Venezuela de una manera que muchos partidarios de la intervención militar estadounidense no entienden. Desde ministerios gubernamentales y "misiones" sociales, donde los venezolanos pueden recibir alimentos, hasta tarjetas de identidad, control de pasaportes, puntos de entrada y redes sociales, el Gran Hermano Cubano es responsable de todos los asuntos. Es por eso que los soldados venezolanos no han podido organizar un levantamiento exitoso.