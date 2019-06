En consecuencia, que Líbano considere el 25 de mayo como día nacional no es más que un fraude y una conducta irrespetuosa a los miles de mártires que ofrendaron su vida en el altar del Líbano por la verdadera independencia, por la libertad y la soberanía libanesa. Si los políticos libaneses fueran valientes deberían cancelar la farsa del 25 de mayo como día nacional. Tal fecha, no lo es ni lo será nunca en aquellos que pensamos que no se necesita de ninguna resistencia para vencer a nada ni a nadie que no sea la propia postergación y decadencia a la que los islamistas pretenden retrotraer al país.