La dictadura castrista agoniza porque además, no puede revertir la aniquilación de la economía de Venezuela que ha producido, no puede seguir manteniendo la simulación de democracias de las "dictaduras electoralistas" que controla en Venezuela, Nicaragua y Bolivia, no puede tapar la evidencia de los narco estados que ha organizado en Venezuela y Bolivia ni su creciente amenaza a los Estados Unidos, y porque ha perdido el control sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Salvador, los países del Caribe y la OEA, aunque mantiene su conspiración permanente y desestabilización.