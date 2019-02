Vamos a un ejemplo práctico de lo que se viene sosteniendo teóricamente. Si el ciudadano "A" no paga impuestos mediante fraude a la norma "X", se generan menos ingresos para la economía pública, lo cual afecta al ciudadano "C" (entre otros ciudadanos), que no puede ser atendido en el hospital "D", por ausencia de insumos. Esto genera que "F", que vio lo que hizo el ciudadano "A", así como las consecuencias que su conducta produjo, tampoco cumpla fiscalmente. Ello acentúa la ausencia de interés en el cumplimiento de la norma penal del fraude fiscal, pues además, "A" quedó libre de culpa y cargo cuando regularizó su deuda fiscal un año después.