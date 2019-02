Cuando cumplí veinticinco años, decidí volver del todo a mi país para apoyar la candidatura presidencial de un gran escritor y brillante pensador liberal. Renuncié al programa dominicano y empecé a conducir un programa político en una televisora peruana. Apoyé resuelta y aguerridamente al escritor. Me opuse a sus adversarios, principalmente al candidato improvisado de origen japonés. Fue un año intenso, guerrillero, brutal. El escritor perdió y yo perdí con él. Me llevé una profunda decepción. Al terminar mi contrato, me negué a renovarlo y me mudé a Madrid sin trabajo y con la esperanza de ser un escritor. Ese sueño duró menos de un año. Corto de dinero, obligado a volver a la televisión, con la novela inconclusa, me resigné a regresar a mi país. Desencantado de la política tras la derrota de mi candidato, me animé a conducir un programa tarde en la noche, de entrevistas no a políticos, sino a personajes del entretenimiento, aunque también hacía sátira política y me burlaba del presidente de origen japonés. Al año siguiente, ese presidente dio un golpe de estado. Era un domingo. Aquella noche el canal en que trabajaba fue capturado por los militares. Llamé al dueño. Me pidió que continuara, pero sin condenar al presidente golpista. Me negué. Renuncié. Me fui del Perú. No quería vivir en un país cuyo gobernante era un dictador aplaudido por la mayoría. No quería trabajar en un canal que apoyaba al dictador.