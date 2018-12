La web Catholic.net consigna que Israele Zoller era de origen polaco. Su madre era de una familia con tradición rabínica de más de cuatro siglos. Se formó en la Universidad de Viena y luego en la de Florencia, donde se licenció en Filosofía, estudiando al mismo tiempo en el Colegio rabínico.

En 1933 recibió la ciudadanía italiana. A causa de las leyes fascistas tuvo que italianizar su apellido: de Zoller a Zolli. Alcanzó la Cátedra de letras y literatura judía en la universidad de Padua, pero tuvo que abandonar la docencia debido a las leyes raciales del gobierno de Benito Mussolini. En 1938 fue nombrado gran rabino de Roma.

En su libro, Zolli narra cómo, tras la llegada de los nazis a Roma, se entregó en cuerpo y alma a esconder a judíos para salvarles la vida, gracias a la colaboración que le ofrecieron las instituciones del Vaticano y en particular el Papa Pío XII. A quien le acusaba de traidor por haberse bautizado, Zolli respondió: "No he renegado de nada; tengo la conciencia tranquila. El Dios de Jesucristo, de Pablo, ¿no es acaso el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob? Pablo es un convertido. ¿Abandonó acaso al Dios de Israel? ¿Dejó de amar a Israel? Sólo pensar algo así es absurdo".