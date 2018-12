El devenir de 2018 a horas de su final nos muestra que, en el presente, los detractores de Donald Trump acusan al mandatario estadounidense de tener una inclinación a reclamar el crédito por casi todo. Algo que ya se ha establecido por algunos medios como un rasgo de la persona pública de Trump. No obstante, la sorprendente y robusta economía de Estados Unidos, el mayor recorte de impuestos en la historia del país, el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema y el notable crecimiento en la elección de medio término de la mayoría del Senado por primera vez en 105 años, no han podido ser desvirtuados. No han podido ser mostradas a la opinión pública de forma distorsionada por la prensa detractora del presidente, aunque increíblemente han sido mostradas como falsas y manipuladas. No obstante, estos son algunos de los eventos que otorgan crédito a Trump, que logró romper con las operaciones de noticias falsas en muchos casos.